Judecătorii instanței supreme i-au admis marți seară contestația împotriva arestării preventive, pentru care au pledat mai mulți avocați. Inclusiv tatăl său.

Lectorul universitar Alexandru Toader, titular al catedrei de Drept Civil, a fost arestat pe 24 octombrie pentru acuzații de viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă de viol.

În plus, susțin procurorii, fiul fostului ministru al Justiției și rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - și-ar fi folosit abuziv funcția în scopuri sexuale. Abuzurile s-ar fi consumat fie în cabinetul său de notar, fie în cel de la facultate.

,,M-am simțit umilită, folosită, rn-am simțit un obiect" (Sursa - Încheierea Curții de Apel Iași), ar fi mărturisit în anchetă una dintre studentele lui Alexandru Toader.

Judecătorul care i-a emis mandatul de arestare explică de ce locul lui Toader junior este în spatele gratiilor.

„Conduita lui Toader lonuț Alexandru relevă un mecanism progresiv și repetitiv: identificarea unei studente aflate într-o situație de vulnerabilitate; inițierea contactului sub un pretext didactic ori profesional legitim; izolarea sa într-un spațiu privat; testarea capacității de opoziție prin întrebări personale, aluzii și apropieri graduale; mutarea comunicării în afara canalelor instituționale; ștergerea urmelor; pretinderea favorului sexual; iar, în cazul refuzului, trecerea la contact fizic realizat prin surprindere și constrângere”. (Sursa - Încheierea Curții de Apel Iași)

Alexandru Toader a contestat arestarea la Înalta Curte și a cerut o măsură preventivă mai blândă.

Unul dintre avocații lui Alexandru Toader, despre violuri: „O exagerare teribilă”

Corespondent ProTV: „În încercarea de a-și redobândi libertatea, Ionuț Alexandru Toader a avut de partea sa o adevărată armată de avocați. Însă, poate cel mai important apărător al intereselor sale s-a dovedit a fi chiar tatăl său, fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader”.

”Reporter: Domnule profesor, cum comentați acuzațiile care i se aduc fiului dumnevoastră?

Tudorel Toader, avocat, tatăl inculpatului: Repet aceeași frază. Justiția se face în sala de judecată.

Reporter: Ca avocat, e apărarea aceasta?

Tudorel Toader: Nu. Ăsta e un principiu valabil pentru toată lumea.

Reporter: Și ca tată cum îl apărați pe fiul dumneavoastră în fața unor acuzații atât de grave?

Tudorel Toader: …”.

Un alt avocat a declarat că fiul fostului ministru al Justiției este nevinovat.

„Ioan Gliga, avocatul lui Alexandru Toader: Sunt total nesusținute de probe. Este o distorsionare și o exagerare teribilă pe care acuzarea o face și care din păcate a fost preluată fără o analiză pertinentă de instanța de la Iași.

Reporter: Ce explicații a dat?

Ioan Gliga: Că sunt total excluse sau neadevărate afirmațiile formulate de pretinsele victime.

Reporter: Deci, practic, el nu a avut relații de natură sexuală cu studentele?

Ioan Gliga: Categoric, nu!”.

Alexandru Toader se bucură de prezumția de nevinovăție, însă, dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 15 ani de închisoare, plus interdicția de a le mai preda studenților.