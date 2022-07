Judecătorii eleni, de părere că Oprescu nu ar beneficia de condiţii decente în închisorile din România. Răspunsul ANP

Judecătorii de la Curtea de Apel din Atena au decis, săptămâna trecută, ca Sorin Oprescu să nu fie extrădat în România. Fostul primar se află în libertate după ce a plătit o cauţiune de 5.000 de euro.

ANP: Bolile de care suferă Sorin Oprescu pot fi tratate în sistemul penitenciar românesc

Ca răspuns, directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a spus că bolile de care suferă fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate în sistemul penitenciar românesc.

„În cazul Oprescu, (...) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni. Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc. Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuti care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (...) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare", a precizat Dan Halchin, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat în luna mai la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani şi 8 luni pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuzul în serviciu şi spălarea banilor.

Judecătorii eleni au considerat că fostul primar nu ar beneficia de condiţii decente în închisorile din România dacă ar fi extrădat şi nu se va putea trata pentru bolile de care suferă, a mai relatat presa.

Condamnările lui Sorin Oprescu

Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani şi opt luni de închisoare de Curtea de Apel București. Fostul primar al Capitalei a fost dat în urmărire după ce nu a fost găsit la domiciliu pentru a fi încarcerat.

Sorin Oprescu a primit patru condamnări, pentru tot atâtea acuzaţii de corupţie: constituirea unui grup infracţional organizat, în variantă agravată, luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani.

După contopire, doi dintre cei trei membri ai completului de judecată i-au dat pedeapsa de 10 ani şi opt luni de închisoare.

El a fost prins în flagrant când primea mită 25.000 de euro de la directorul administraţiei cimitirelor.

Banii, susţin procurorii, proveneau din infracţiuni de corupție comise de un grup din care mai făcea parte, printre alţii, și şoferul fostului primar general, condamnat acum la șapte ani şi două luni de detenţie.

Dacă va ajunge la închisoare, doctorul Sorin Oprescu ar putea sta mai puţin de 10 ani şi opt luni. Pentru că are 71 de ani, va putea fi liberat condiţionat după ce execută doar o treime din pedeapsă.

