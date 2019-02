Frans Timmermans, mesaj tranșant pentru România: ”Nu poate exista amnistie pentru corupți”

Timmermans a avertizat că nu se pot face pași înapoi în lupta anti-corupție din România.

”Nu se poate încetini lupta anti-corupție din România.

Nu poate exista o amnistie pentru politicienii corupți care au fost condamnați. Am fost destul de dur cu România cu privire la acest subiect și voi continua să fiu așa.

Cred că în ceea ce privește lupta împotriva corupției, doamna Kovesi a făcut o treabă excelentă în ultimii ani, deci este un procuror foarte bun.

Am văzut-o cum lucrează, pot spune că o consider un procuror excelent. A făcut o treabă curajoasă în România”, a spus Frans Timmermans.

“There can be no relenting in the fight against corruption in Romania”.

The VP of the European Commission, Frans Timmermans, praised the fired Romanian corruption prosecutor and said that the fight against corruption will continue. https://t.co/CsRNv2wjw8 pic.twitter.com/334UsoQNhD