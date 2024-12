Demers fără precedent pentru România. Ce transmit românilor cei mai importanți oameni de afaceri din țară

Confederații cu sute de mii de angajați și companii care contribuie masiv la creșterea economiei trag un semnal de alarmă privind pericolul în care se află țara și îi îndeamnă pe oameni să iasă la vot pentru un parcurs european al României.

Antreprenorii avertizează că investiții uriașe făcute din bani europeni sunt în pericol să fie blocate și multe companii importante vor pleca în țară dacă România va fi condusă de un președinte cu viziuni diferite.

Pe plan economic apar semnale tot mai îngrijorătoare de la o zi la alta. Au fost înregistrate scăderi puternice la bursă, iar dobânzile la credite au crescut.

După o discuție cu ușile închise purtată mai bine de o oră la Palatul Parlamentului, cei mai importanți oameni din mediul de afaceri din România au strâns rândurile în jurul Elenei Lasconi.

Elena Lasconi, candidat USR la alegerile prezidențiale: ”Deja economia a început să se clatine puțin după rezultatul alegerilor prezidențiale din primul tur. Eu îmi doresc o Românie în care oamenii să câștige mai mulți bani și în care să se creeze mai multe locuri de muncă pentru asta calea este vest.”

Au fost prezenți la întâlnire reprezentanții Fan Courier, Emag, MedLife, City Grill sau Mobexpert. Toți au susținut că România trebuie să rămână o țară deschisă spre vest.

Dan Șucu, manager Mobexpert: ”Mi-am trăit copilăria și tinerețea, toată generația mea a făcut-o într-o Românie săracă, înfrigurată, sub umbrela Rusiei. Nu îmi doresc pentru copiii mei și pentru nepoți același lucru. Trăiesc într-o Românie europeană, într-o Românie suverană, independentă, apărată de cea mai importantă alianță militară a lumii. România este o țară europeană, înapoi nu mai mergem.”

Mihai Marcu, Medlife: ”Vedeți un număr de antreprenori ai României, oameni care plătesc taxe, oameni care creează joburi, oameni care vor să investească în continuare, care vor să construiască împreună cu partenerii politici – care ar fi ei -, dar să se uite în continuare spre Vest. Acești antreprenori au credite, sunt poate cei mai supuși vântului și mișcărilor pieței. Este foarte important să avem bani europeni.”

La discuții au fost prezenți și delegații Confederației Patronale Concordia, care reprezintă firme cu peste 350.000 de angajați.

La fel si Fundația Romanian Business Leaders care unește companii ce produc 5% din Produsul Intern Brut al țării, principalul indicator de măsurare a dezvoltării și creșterii economice. Oamenii de afaceri spun că alegerile prezidențiale de duminică sunt decisive pentru investitorii români și străini.

Felix Pătrașcu, Fan Courier: ”Niciodată nu m-am dus în companie să dăm un mesaj foarte clar – votează pe cineva anume, numai că ei trebuie să vadă parcursul european și euroatlantic. Am plecat pe un drum, am construit pe acest drum, am facut-o cu angajatii nostri – a întoarce la 180 de grade drumul asta e cumva peste puterile noastre de intelegere 4123 Mai mult decât să câștig ceva e să nu pierd libertățile pe care le avem în momentul de față”

Dragoș Atanasiu, om de afaceri: ”România are nevoie de reforme, asta este un lucru cert, că nu a fost totul perfect in spate iar e cert, dar una este să pedepsim partidele politice și alta este să dăm foc țării. Noi riscăm să dăm foc țării ce nu ar trebui să se întâmple. Un derapaj va duce la schimbarea cursului valutar, investițiile vor scădera, încredere va scădea.”

Discursurile oamenilor de afaceri vin într-un context sensibil din punct de vedere economic pentru țară. Multi investitori sunt îngrijorați de unele declarații ale lui Călin Georgescu.

Radu Burnete, Concordia: ”Nici nu știu dacă să ne așteptăm să plece, pentru că am auzit câteva declarații că trebuie naționalizate toate companiile care exploatează resurse minerale sau că toată lumea trebuie să aibă 51 la sută deținut de statul român, pare o invitație să îi dăm afară din țară – Eu cred că nimeni nu și-a propus să plece lumea s-a oprit și asteaptă să vadă ce se intamplă duminică. Și dacă se va vota cu Rusia, cu siguranță vor pleca.”

În același timp, oamenii de afaceri se întreabă cine a finanțat campania electorală a lui Călin Georgescu.

Dan Șucu, manager Mobexpert: ”Noi cunoaștem costurile normale de transmitere a peste 100 de milioane de postări într-o zi și estimăm că ce s-au cheltuit până acum depășeste 50 de milioane de euro, mai mult decât atât sunt zile în care se cheltuie peste 3 milioane de euro doar pe postări – este netransparent – eu inainte de a vota mi-as dori să cunosc cine investeste în sumele acestea – că trebuie să stim în cunostință de cauză – rămânem la părerea că pot să existe oameni extrem de constroversati care stau în spate.”

Călin Georgescu a raportat la Autoritatea Electorală Permanentă faptul că nu a cheltuit niciun leu în timpul campaniei pentru primul tur al alegerilor prezidențiale.

