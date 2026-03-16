”Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a domnului IOAN-VIOREL CERBU, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (unanimitate)”, informează CSM.

Numirea actualului procuror general Alex Florenţa în funcţia de adjunct la DIICOT a fost amânată pentru a treia oară.

”Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului ALEX-FLORIN FLORENŢA, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (3 voturi da, 3 voturi nu”, conform CSM.

În cazul actualului şef al DNA MArius Voineag, propus în funcţia de adjunct al procurorului general, este a doua amânare a avizului.

”Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului MARIUS-IONUŢ VOINEAG, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (3 voturi da, 3 voturi nu”, precizează CSM.

Avizu CSM este consultativ, decizia finală revenindu-i preşedintelui Nicuşor Dan.

Marţi este ultima zi de audieri pentru şefia marilor Parchete, scrie News.ro.