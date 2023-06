Ce declara Cristian Popescu Piedone acum un an, când se îndrepta spre închisoare. A ieșit după un an și o lună

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectoarelor 4 și 5 din București, a fost eliberat din penitenciar. Condamnat în Dosarul Colectiv la 4 ani de închisoare, Piedone a scăpat de detenție după doar un an și o lună.

A fost posibil după ce Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat în cazul acuzației de abuz în serviciu, în momentul în care i-a admis o cale extraordinară de atac. Pentru că în fața legii este considerat nevinovat, Piedone are voie să candideze din nou și se poate întoarce în biroul de primar al Sectorului 5. Mai are un an și jumătate din mandatul câștigat în 2020.

Când se îndrepta spre pușcărie, acum un an, Piedone avertiza profetic că se va întoarce și că nu va înceta să lupte. Dovada că miercuri a ieșit liber pe ușa penitenciarului Jilava. Instanța Suprema l-a achitat în Dosarul Colectiv.

Cristian Popescu Piedone: „Cum am declarat-o în fața porții, când am plecat spre penitenciar: Că plec cu onoare, demnitate și curaj, cu fruntea sus, că știu că-s nevinovat. Nu mi-am pierdut credința niciodată și m-am rugat: Doamne, dacă există dreptate, luminează mințile judecătorilor. Atât!”

Cristian Popescu Piedone era primar al sectorului 4, în 2015, când în incendiul de la Clubul Colectiv, 65 de tineri au murit și aproape 200 au fost mutilați pe viață. Condamnat inițial la opt ani, Piedone s-a ales doar cu patru ani de temniță, pe 12 mai 2022. Se făcea vinovat de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv. A susținut mereu că e nevinovat.

Cristian Popescu Piedone: „Se pare că domnii au gândit piramida cu vârful în jos, eu am stat la ghișeu, eu am analizat, iar eu am semnat și sunt răspunzător. Nicio problemă.”

După șase ani cumpliți de suferință și de procese, supraviețuitorii catastrofei de la Colectiv primeau vestea că 8 persoane au fost condamnate la pușcărie.

Adrian Albu, supraviețuitor: „Cei care s-au dus n-au cum să se mai întoarcă, rănile noastre n-au cum să se vindece. Tergiversarea vreme de 6 ani și jumătate ne-a dus la concluzia că faptul că se întârzie justiția este o injustiție în sine."

Mihai Grecea, supraviețuitor: „Nu se face neapărat dreptate. Dreptate nu mai poate fi făcută, dar justiție - da. Care este blândă cu funcționarii publici."

Cei opt condamnați, în frunte cu patronii clubului, cei de la firma de pirotehnie, angajați ai primăriei sectorului 4 și funcționari ISU au adunat 61 de ani de pușcărie. Și ar fi trebuit să plătească despăgubiri de zeci de milioane de euro.

Tragedia din noaptea de vineri, 30 octombrie 2015, care a șocat întreaga Românie, a avut loc în incinta Clubului Colectiv, situat în sectorul 4 din București într-o fostă hală a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declanșat în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity.

Focul a fost provocat de artificiile folosite în timpul concertului, după ce scânteile au aprins buretele poliuretanic folosit pentru antifonare de pe un stâlp al clădirii. Modul in care au gestionat autoritățile întreaga situație a provocat ulterior proteste masive, în urma cărora au demisionat Victor Ponta, împreună cu guvernul său, și primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.

Procurorii mai au deschise două anchete privind modul în care au intervenit pompierii în acea noapte, dar și cum au gestionat ulterior autoritățile îngrijirea răniților. Mulți au fost răpuși de infecțiile din spitalele românești.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 21-06-2023 19:03