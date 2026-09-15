Protestul fermierilor din București a degenerat, marți, în îmbrânceli între participanți și jandarmi. Forțele de ordine au folosit spray-uri lacrimogene după ce protestatarii au forțat cordonul.

„Încă de la prima oră protestatarii nu au cooperat cu forţele de ordine, au refuzat să-şi predea obiectele contondente înainte de a intra în adunarea publică. În ultimele momente, au forţat dispozitivul de jandarmi şi de panouri metalice instalate pentru protecţia tuturor participanţilor şi a celorlalţi cetăteni care tranzitează această zonă foarte circulată a Capitalei şi mai ales au aruncat cu obiecte contondente asupra forţelor de ordine”, a declarat Alex Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, la Digi 24.

Potrivit sursei citate, jandarmii le-au recomandat protestatarilor să-şi lase bâtele şi să le recupereze ulterior. „O parte au acceptat, o parte au refuzat. Au aruncat cu mai multe obiecte asupra forţelor de ordine, au forţat dispozitivele noastre, motiv pentru care jandarmii au fost obligaţi să folosească punctual împotriva persoanelor turbulente substanţe iritant lacrimogene. Pe această cale recomandăm tuturor participanţilor să coopereze măcar în continuare cu forţele de ordine, pentru păstrarea unui climat de siguranţă şi mai ales pentru propria lor protecţie”, a afirmat Iacob.

Sursa citată a precizat că situaţia s-a calmat în urma intervenţiei jandarmilor, menţionând că există ipoteza conform căreia „au fost persoane infiltrate care au manipulat marea masă de protestatari să provoace acte de dezordine”, însă aceste lucruri „vor fi verificate ulterior de organele abilitate” şi vor fi luate „măsuri legale acolo unde va fi cazul, în baza imaginilor operative”.

Iacob a mai spus că la acest moment forţele de ordine „se concentrează strict pe siguranţa manifestaţiei”, încercând să păstreze „un climat de siguranţă în Piaţa Victoriei”.