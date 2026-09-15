Este vorba de colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, fost şef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, şi colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al şefului Jandarmeriei Române, care au fost achitaţi pe 15 iunie de judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar Bucureşti, pe motiv că "fapta nu este prevăzută de legea penală", scrie Agerpres.

Tot atunci, alţi ofiţeri şi subofiţeri de la Jandarmeria Capitalei implicaţi în reprimarea protestatarilor au fost achitaţi sau au primit pedepse cu suspendare.

Decizia a fost atacată cu apel de Parchetul Militar şi peste o sută de persoane vătămate, în condiţiile în care faptele de care sunt acuzaţi foştii şefi ai Jandarmeriei se prescriu în luna octombrie.

În luna august 2023, foştii şefi ai Jandarmeriei au fost trimişi în judecată de procurorii Secţiei Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părţi civile în proces.

Procurori: Intervenția asupra manifestanților, nelegală și nejustificată, inumană și degradantă

Conform anchetei, colonelul Laurenţiu Cazan, în calitate de comandant al acţiunii, precum şi Gheorghe Cucoş şi Ionuţ Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiaşi acţiuni, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, intervenţia în forţă în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piaţa Victoriei - aproximativ 30.000 persoane -, intervenţie pe care ulterior au şi condus-o.

Procurorii susţin că intervenţia în forţă a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piaţa Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală şi nejustificată iar folosirea de către forţele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecţie, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic şi iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită şi cartuşe - poate fi considerată drept un tratament "inuman" şi "degradant".