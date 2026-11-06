Datorită abundenţei de resurse energetice, terenurilor relativ ieftine şi politicilor favorabile afacerilor, Texasul a devenit una dintre regiunile de frunte din lume în ceea ce priveşte dezvoltarea centrelor de date, notează Agerpres.

„Centrele de date s-au mutat în mare parte în comunităţi rurale şi nu există reguli şi legi care să-i protejeze pe texani”, a declarat într-un interviu pentru CNN democrata Hinojosa, care l-a învins pe guvernatorul republican în exerciţiu, Greg Abbott, în alegerile de la jumătatea mandatului de marţi.

„Vom avea legi care să-i protejeze pe texani şi trebuie să oprim activităţile desfăşurate de centrele de date până când vom dispune de aceste măsuri de protecţie”, a afirmat Hinojosa, potrivit căreia comunităţile ar trebui să aibă „un loc la masă” în privinţa acceptării şi funcţionării centrelor de date în zonele lor.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a susţinut puternic extinderea centrelor de date, prezentând-o drept o prioritate naţională, dar oamenii se opun din ce în ce mai mult unor astfel de proiecte, invocând îngrijorări legate de cererea mare de energie electrică, consumul de apă, impactul asupra faunei sălbatice şi accesul public la terenurile federale.

Abbott a devenit unul dintre primii guvernatori republicani din SUA care au oprit conectarea noilor centre de date la reţeaua electrică a statului şi au dispus un audit cuprinzător al proiectelor. Hinojosa a mers mai departe şi a promis în campania electorală că va opri noile proiecte.

Miliardarul Elon Musk l-a susţinut pe Abbott în campania electorală şi a cheltuit 158 de milioane de dolari doar pentru a-l promova pe Ken Paxton, candidatul republican din Texas la Senatul SUA, a declarat Musk miercuri. Companiile SpaceX şi Tesla ale lui Musk au sediul în statul Texas, unde acesta intenţionează, de asemenea, să lanseze o afacere în domeniul producţiei de cipuri.

Texasul poate avea o relaţie solidă de colaborare cu Musk şi companiile sale, dar în condiţiile stabilite de noua administraţie, a adăugat Hinojosa.

Publicaţia Texas Monthly a relatat în octombrie, citând surse, că autorităţile statale au discutat despre vânzarea către SpaceX a parcului de stat Boca Chica, unde se află şi Refugiul naţional pentru fauna sălbatică din Valea Inferioară a Rio Grande.

În conferinţa de presă de joi, Hinojosa a declarat că a discutat cu directorul executiv al Comisiei pentru parcuri şi fauna sălbatică din Texas „pentru a solicita să nu se ia nicio măsură” pe durata procesului de tranziţie de la vechea la noua administraţie a statului.