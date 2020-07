Titularizare 2020. Zeci de mii de candidați au susținut examenul, mulţi dintre ei, veniţi de la privat

27.000 de candidați din toată țara au susținut examenul de titularizare pentru învâțământul preuniversitar.

Dintre ei, 32 au fost eliminați pentru fraudă. La examen s-au prezentat și multe cadre didactice din învățământul privat, care acum vor să lucreze la stat, atrase de stabilitate și de salariu.

2.662 de candidați au susținut examenul de titularizare în cele șase centre de examen din Capitală. În comparație cu anii trecuți, s-au înscris mai multe cadre didactice din mediul privat.

Tânără: „Salariul mi se pare mult mai bun la stat decât la privat. Am lucrat un an la privat și mi se pare că sunt mult mai multe beneficii la stat.”

Femeie: „Activez deja în învățământ, dar într-un sistem privat. Nu pot să spun că este o meserie, ci mai degrabă o vocație.”

Reporter: „Este mai bine la stat decât la privat?”

Femeie: „Ca stabilitate, da!”

Reporter: „Ce vă motivează să intrați în sistemul de învățământ?”

Femeie: „În cazul meu este vorba despre o reorintare profesională.”

Reporter: „Ce ați fost până acum?”

Femeie: „Medic veterinar.”

În sălile de examen au intrat cel mult 10 candidați, care au purtat măști de protecție și au stat la o distanță sigură.

Măsurile de siguranță au fost impuse în toate cele 123 de centre de concurs din toată țara. La Iași s-au prezentat la examen 1.394 de candidați.

Tânără: „A fost totul ok. Am stat tot timpul cu masca pe față, am avut dezinfectant.”

Femeie: „Mult de scris, puțin timp."

Femeie: „Au fost culoare bine delimitate, toată lumea a respectat regulile și supraveghetori și îndrumători."

Luciana Antoci, purtător de cuvânt ISJ Iași: „Numărul mare de candidați înscriși reflectă faptul că profesia didactică este una atractivă.”

Reporter: „Au un avantaj cunoștințele digitale în acest moment?”

Luciana Antoci, purtător de cuvânt ISJ Iași: „Fără îndoială că da, pentru oricare din profesorii din sistem astăzi, când ne raportăm la contextul epidemiologic pe care îl cunoaștem, abilitățile de ordin digital sunt foarte importante.”

Rezultatele vor fi afișate pe 4 august. Cei care își doresc un loc de muncă pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar trebuie să obțină minimum nota 7.