Proba scrisă de limba şi literatura română a fost organizată luni în 1.368 de unităţi de învăţământ, reprezentând 95,87% din total, a informat MEC. Marţi a avut loc proba obligatorie a profilului.

Joi, elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la limba şi literatura maternă.

Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

Probele încep la ora 9:00, moment în care subiectele sunt distribuite în fiecare sală. Accesul elevilor este permis până la ora 8:30. Timpul alocat elaborării lucrării este de trei ore din momentul finalizării distribuirii subiectelor.

Simularea probelor scrise se organizează pentru disciplinele: limba şi literatura română; limba şi literatura maternă pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale; matematică; istorie; fizică; chimie; biologie; informatică; geografie; logică, argumentare şi comunicare; psihologie; economie; sociologie şi filosofie.

Simularea Bacalaureatului are loc în contextul protestului declanşat de sindicatele din Educaţie, nemulţumite de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" au îndemnat cadrele didactice să nu organizeze simulări.