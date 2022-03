Simulare BAC 2022. „Unde s-a născut Topârceanu, la Iași sau la Fălticeni?”, întrebarea care i-a chinuit pe elevi

„Unde s-a născut Topârceanu, la Iași sau la Fălticeni?” - A fost întrebarea care i-a frământat toată ziua pe viitorii absolvenți care au particpat luni la Simularea Națională pentru Bacalaureat.

Au vrut să își verifice cunoștințele 79% dintre elevii din ani terminali de liceu, și mult mai puțini, cei de la profesională.

După 3 ore elevii s-au mutat în parc pentru a afla r[spunsul corect.

Tudor Arghezi la profilul real și Ion Barbu la uman, ambii studiați de curând i-au încurcat pe cei care nu iubesc poezia.

Altfel, toți au planuri mari de viitor.

Elev: N-am fost pe subiect întru totul să zicem.

Reporter: Ce faci mai departe?

Elev: În olanda, la arhitectură.

Elev: La mine Arghezi și la ea Barbu.

Reporter: Dacă era schimb de subiecte?

Elev: La mine era mai rău.

Reporter: Mai departe?

Elev: Eu în Spania, la business.

„Greu n-a fost, și că vrem și că nu vrem să recunoaștem, toată perioada asta cu pandemia a produs ceva în mintea și sufletul lor, se mobilizează greu, își adună greu structurile, nu sunt obișnuiți să facă efort consecvent”, a spus Ionela Neagoe, profesor de Limba și Literatura Română.

Deși numărul elevilor care fac meditații la mai mult de două materii este în creștere constantă, promovarea din ultimii ani a simulărilor este în scădere. De la peste 42% în 2019 la 40% în 2021. În prima zi a simulării, din cei 150 de mii de elevi care trebuiau să susțină proba la română, 119.486 de elevi au participat, adică 79%. Un procent ridicat de colegiile bune unde prezența a fost de peste 90%.

„Am rămas efectiv șocat că sunt licee tehnologice care au avut o prezență chiar și de 30% , chiar un liceu cu 11%, eu stau și mă întreb ce rol mai are. Este clar că în aceste licee promovabilitatea la BAC este probabil echivalentă cu procentul cu care acești copii au mers la simulare și dacă ne gândim că finanțăm aceste licee doar pentru salariile profesorilor”, a spus președintele Federației Părinților.

O altă problemă este legată de scăderea numărului de elevi care intră în clasa zero an de an. Se nasc tot mai puțini copii în România, pentru că mulți tineri aleg să se mute în țările din vest.