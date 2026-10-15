Șapte campusuri moderne, dotate cu laboratoare, ateliere și cămine moderne, au fost finalizate prin PNRR și intră, treptat, în folosință.

Planul inițial era să avem 29, însă n-am reușit să le construim la timp pentru a prinde finanțarea.

Roboți și laboratoare moderne la Sibiu

Un robot umanoid a fost deliciul primilor vizitatori ai campusului pentru învățământ dual de la Sibiu, recent inaugurat. Însă totul arată neobișnuit.

Laboratoarele sunt dotate cu mai multe tipuri de roboți.

Student: „E mai presus decât am văzut în filme sau oriunde am văzut."

Liviu Bălan, manager general AUMOVIO România: „Laboratoarele de aici transpun 100% tehnologia pe care o avem în cadrul companiei."

Pe aceeași platformă mai găsim un cămin modern cu 150 de locuri și terenuri de sport.

Sorin Radu, rectorul Universității Lucian Blaga Sibiu: „Este evident o investiție fără precedent pentru că depășește 110-112 milioane de lei."

Campusul aparține unui consorțiu regional, compus din firme, instituții de învățământ și Primăria Sibiu. De altfel, acesta este modelul folosit peste tot. La Iași, consorțiul reunește 17 parteneri - companiile spun de ce specialiști au nevoie, iar tinerii învață acele meserii.

Gerard Jitareanu, rector USV Iași: „Vor face jumătate din ore în universitate, cursuri, și jumătate din timp practică, în firmele respective, dar și în acest campus sub îndrumarea unor mentori care provin din companiile sau din firmele respective."

Doar șapte dintre cele 29 de campusuri au fost finalizate

29 de proiecte privind înființarea unor consorții regionale - și a unui număr similar de campusuri pentru învățământ dual - au fost selectate pentru finanțare prin PNRR. Doar 7 au fost finalizate până la 31 august, iar al optulea, la Reșița, e încă în șantier, spune Ministerul Educației.

Deși oficial este gata, campusul de la Constanța va funcționa abia din februarie. Mai sunt finisaje de făcut.

Valentin Vanghelescu, reprezentant Universitatea Ovidius Constanța: „Stadiul fizic al lucrărilor este de 98 la sută.”

Jalonul PNRR prevedea înființarea a cel puțin 5 campusuri și se considera îndeplinit.