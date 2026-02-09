Cei mai căutați sunt tinerii cu diplome în automatică, electronică și telecomunicații. Dar și matematică și drept. Însă și rata de abandon este mare. Doar un sfert dintre studenții care încep o facultate o și încheie cu succes.

Acest tânăr e în al treilea an de facultate și are deja 3 ani de vechime în muncă.

Tânăr: Am început să lucrez din primul an de facultate, prin intermediul universității am reușit să găsesc un loc de muncă. Fac tot ce înseamnă dezvoltare pe server, modele de inteligență artificială dacă e nevoie. Câștig peste 2500 de euro pe lună.

Țările care ne depășesc

Potrivit Eurostat, în România, rata de angajare a absolvenților de facultate, master și doctorat a fost, în 2024, 87,9%. Peste media europeană de 86,7%. Dar în urma altor țări, ca Bulgaria, Estonia și Olanda, care-și pregătesc absolvenții să se integreze imediat, cu specializarea studiată. Le coada clasamentului european sunt Italia, Grecia și Franța.

Corespondent Știrile ProTV: Universitatea Politehnică din București, cea mai mare din țară, cu peste 40 de mii de studenți, are peste 90% dintre absolvenții licențiați ai celor 15 facultăți deja angajați. În decurs de un an de când primesc diploma, procentul ajunge la 100%. Asta, datorită legăturilor pe care universitatea le are cu mediul economic. Dar și platformei care-i conectează pe cursanți cu peste 1800 de firme din domeniu.

Ciprian Dobre, prorectorul U.P.B.: Au fost oferte din partea companiilor, astfel încât s-a ajuns la 4,8 oferte per student. Își găsesc un loc de muncă imediat după practică. Bineînțeles, și facultatea vine în sprijinul lor, încercând să poziționeze cursurile astfel încât să ajungă și la ore, și la locul de muncă.

Și 82% dintre absolvenții Universității București au slujbe la un an după încheierea studiilor, doar că salariile sunt diferite. 13 mii de lei matematică-informatică, 7500 de lei licențiații în drept, 6000 de lei psihologie.

Reprezentanții Ministerului Educației privesc creșterea performanței universitare drept un semnal bun, dar le recomandă viitorilor candidați să consulte resursele publice de informații înainte de înscriere. Spre deosebire de alte state, unde universitățile de stat și cele private au rate similare de angajare, la noi facultățile publice au procente net superioare. Din cele private, unele nu publică aceste date.

De altfel, ARACIS, Agenția de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a închis două universități particulare, din Timișoara și din București, din cauza standardelor și a performanței scăzute.