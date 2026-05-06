Nu-i așa că dimineața începe cel mai bine cu o cafea? Imediat după cafea, colecistul sau vezicula biliară se contractă și lucrează. Dar o cafea pe stomacul gol înseamnă că lucrează în... gol. Ne uităm la bilă și vedem un organ dependent de ficat și agresat de la prima oră a dimineții. Bila este și cel mai agresat organ, dacă pierdem kilograme într-un ritm prea rapid.

Descoperim în ficat ramurile unui copac cu trunchiul în jos. Sunt canalele biliare, prin care curge bila strânsă de colecist sau vezicula biliară.

Dr. Mugur Grasu, medic primar radiologie intervențională: „Dacă ficatul funcționează bine, el produce în fiecare secundă acest suc biliar. Ficatul poate să producă foarte bine și când rămâne jumătate din el tot produce suficientă bilă pentru a asigura o digestie de calitate.”

După ce mâncăm grăsimi, sucul biliar participă la digestie. Datorită acestuia absorbim vitaminele A, D, E și K. Iar mesele prea bogate în grăsimi, indiferent de origine, bat… colecistul.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Mesele bogate în grăsimi determină același lucru să se contracte, căile biliare ajung să se contracte mult mai mult ca durată, iar răspunsul clinic este această durere – colica biliară. Poți să crezi că faci un infarct, adică durerea poate fi foarte puternică.”

Se poate întâmpla asta în special celor care au pietre biliare sau așa-numitul mâl biliar. Ambele afecțiuni se văd la ecografia abdominală, care se face anual.

O lingură de ulei presat la rece peste mâncarea pusă în farfurie. O mână de nuci, alune ori fistic… pe zi. Sau câteva semințe. Țineți cont de chimia organismului în privința grăsimilor. Nu se poate… mult!

Cafeaua este bună, dar după masă, nu înaintea ei. Ajută digestia. Colecistul se contractă și elimină suc biliar. O cafea ne poate face rău dimineața pe stomacul gol. Doar pune în suferință colecistul.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Bila se contractă, se elimină în tubul digestiv, practic în gol, pentru că nu are ce să digere. Trebuie avut grijă să consumi cafea după ce ai mâncat. Consumul de cafea pe stomacul gol stimulează tot procesul de digestie inutil. Nu e bun!”

Corespondent PROTV: „Pierdeți kilograme prin regim alimentar, cu ajutorul medicamentelor GLP1, prin chirurgie bariatrică. Toată grăsimea pierdută trece prin ficat și e transformată de ficat. Privește și colecistul. Încarcă ambele organe, dacă pierdeți prea repede kilogramele.”

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Când vrei să slăbești, ar trebui între jumătate și un kilogram pe săptămână. Cel mai bine ar fi o jumătate de kilogram, indiferent chiar dacă te ajuți cu medicamente. Cel mai bine este să slăbești încet.”

Așadar, să păstrăm cele trei mese pe zi, la ore regulate, pentru binele sistemului nostru digestiv. Ficatul și bila le impun, ca să nu fie permanent agresate.