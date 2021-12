„Pavlova” sau „Rouge et Vert”, vedetele mesei de Revelion. Ce alte prăjituri preferă românii

Este cea mai aglomerată perioadă din an în laboratoarele de cofetărie. După valul cozonacilor de Crăciun, acum se pregătesc neîntrerupt torturi și prăjituri pentru masa de Revelion.

Dincolo de clasicele torturi „Diplomat”, „Amandină” sau „Tiramisu”, ultimii ani au venit cu noi pofte pentru români, iar una dintre vedete este prăjitura „Pavlova”.

Gusturile românilor sunt mai rafinate, spun cofetarii, iar oamenii se orientează către torturi cu textură lejeră de bezea sau cu multe fructe. Cu doar o zi înainte de Revelion, într-un laborator din Capitală, comenzile au curs pe bandă rulantă.

Florența Mihăilă, proprietara unei cofetării: „Tortul este vedeta de Revelion, dar și prăjiturile. Cele mai căutate variante de torturi sunt cele de bezea, cu bezea simplă, cremă de lime, ceva răcoritor, cu bezea cu nucă, cum este acesta, cu cremă de vanilie, mascarpone, fructe de pădure. Avem și torturi de ciocolată, tarte cu fructe, ceva light și ușor pentru a trece cu bine noaptea dintre ani. Toată lumea alege cu fructe de pădure. Nu poți să îi refuzi, dar din păcate nu mai găsesc materie primă să produc, fructe, nu mai găsesc, unt, pentru că toată lumea a sunat. Și în acest an, ca de Crăciun, vom face noapte albă, vom lucra încontinuu la torturi.”

Pentru cei care preferă mai multe dulciuri pe masa de Revelion, în locul prăjiturilor clasice sunt așa-numitele tortulețe într-o singură porție. Acestea pot fi comandate în diverse combinații, astfel încât fiecare oaspete să fie mulțumit.

Ioana Manda, cofetar: „Încă mai preluăm comenzi până la ultimul client, avem echipă de producție, laboratorul nostru este foarte pregatit ca să onorăm absolut tot și nimeni să nu rămână fară tortuleț."

Foarte populară în România în ultima vreme este Pavlova. Este o prăjitură crocantă la exterior și moale în interior, iar crema de mascarpone și sosul din fructe se echilibrează foarte bine.

Andreea Batincu: „Este o tartă de mare impact, care merge foarte bine cu cremă de fructul pasiunii și caramel sărat, fructul pasiunii și rodie. Perfectă pentru un eveniment, se poate împarți în 12 porții. În momentul de față, se caută cel mai mult „Pavlova” și „Rouge et Vert”. „Rouge et Vert”, tartă echilibrată cu fructe de pădure și ganaj de fistic este cremoasă, are un blat de biscuite, după care vine crema de fructe de pădure, cremă de fistic cu ciocolată albă și iar fructe pe deasupra. Avem aici „Framboise” cu zmeura, vanilie și bezea elvețiană, diferită de cea franțuzească.”

În unele zone, gospodinele pregătesc pentru masa de Revelion plăcintă cu răvașe sau cu bani, iar persoana care îi vă găsi va avea un an norocos. Mara, proprietara unei cofetării din Constanța, pregătește în perioada Revelionului mai bine de 50 de tăvi cu plăcintă dulce sau sărată cu surprize.

Mara Weber, proprietara unei cofetării: „La noi deja s-a creat o clientelă și lumea este super încântată. Pe lângă bănuț, noi mai adăugăm și niște răvășe: citate, legile lui Murphy, haioase și așa mai departe și lumea chiar apreciază. E cu surpriză. Cel care găsește bănuțul e norocos."

Fiecare răvăș este printat și împachetat în hârtie de staniol, ca să reziste la temperaturile ridicate.