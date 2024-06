World Vision România a avut peste 370.000 de beneficiari anul trecut. Zeci de donatori la evenimentul Cercul de Prieteni

Evenimentul este organizat de World Vision în semn de recunoaștere pentru donatori, susținători și toți cei interesați să contribuie cu soluții pentru educația copiilor din medii dezavantajate.

În mediul rural din România, doi din 10 copii merg la culcare flămânzi, familia nereușind să le asigure suficientă mâncare, potrivit datelor World Vision România. De asemenea, unul din 10 copii de la sat nu se regăsește în nicio formă de învățământ și 37% dintre adolescenți lipsesc de la școală pentru că trebuie să lucreze în gospodărie, iar unul din 10 au cunoștințe care au devenit mame în ultimul an, înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Sunt realități pe care copiii din mediul rural le cunosc bine și atunci când fac pasul spre o școală de la oraș, tot acest context socio-economic devine și mai vizibil.

Mara este reprezentanta Consiliului Consultativ al Copiilor din World Vision România, un grup de 20 de tineri care reprezintă vocea și provocările mediului rural în spațiul public. Despre preconcepțiile societății față de copiii veniți din provincie, Mara spune că este o poveste care o revolta și o făcea să se gândească de două ori înainte să spună că este de la sat.

„Din fericire, în experiența mea în Consiliul Consultativ al Copiilor din World Vision România am învățat să aștept câteva minute, să mă gândesc la ceea ce se întâmplă de fapt, să găsesc motive și soluții. Astfel, mi-am dat seama că nu realitatea dureroasă care îmi era expusă mă apăsa, ci necunoașterea. Necunoașterea care poate s-ar putea încurca cu nepăsarea sau ingnoranța, dar de data aceasta este strict o lipsă de perspective ale poveștii. Soluții există, chiar mai multe decât putem implementa la momentul actual”, a explicat Mara în cadrul evenimentului Cercul de Prieteni.

Anul trecut, World Vision a ajutat pestete 117.000 de preșcolari, peste 78.000 de elevi de școală generală, peste 40.000 de elevi de liceu, peste 134.000 de părinți și peste 5.300 de profesori. Raportul anual integral al fundației poate fi citit aici: https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2024/05/Raport-anual-WorldVision-2023.pdf

„Uitându-mă în urmă la ultimul an, pot spune că sunt recunoscătoare. Pentru partenerii și donatorii noștri. Pentru colegii mei fără de care n-am fi putut să ajutăm zeci de mii de copii și în acest an. Pentru că lucrez într-un domeniu în care oricât de greu ar fi, misiunea noastră ne ține acolo, pe poziții, cu brațele deschise și dorință de a face bine. Am reușit anul acesta să aducem două componente care ne-au ajutat să închidem cercul programelor noastre: avem astăzi programe care iau copilul de mână încă din grădiniță și-l duc până la facultate. Am continuat programele noastre de protecție a copilului în fața abuzului, atât prin educația parentală, a educatorilor, a profesorilor, cât și prin campanii de conștientizare dedicate copiilor, adolescenților și publicului larg”, a spus Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România, în cadrul evenimentului Cercul de Prieteni.

Tot în ultimul an, a fost extins și în programul „Pâine și Mâine”, printr-un apel național către școlile care doresc să se înscrie, pe lângă cei 1.500 de beneficiari. Doar în 2023 au fost oferite 234.000 de mese calde în cadrul programului de after school și Școala de vară. În cele 32 de școli în care s-a derulat programul anul trecut, a fost redus abandonul școlar, 99% dintre copii raportând prezență zilnică la școală. De asemenea, peste 80% au raportat rezultate mai bune la Matematică și la Limba Română.

De asemenea, tot în ultimul an, programul „Vreau în clasa a 9-a”, care ajută la combaterea abandonului școlar, a ajuns în 410 comunități rurale, la 4.500 de elevi beneficiari din 102 unități de învățământ. Rezultatele: 88% dintre elevii de liceu care au făcut parte din program au promovat la Bacalaureat și 78% dintre elevii de gimnaziu au luat peste 5 la Evaluarea Națională. Toți elevii au promovat anul școlar trecut.

În cadrul evenimentului Cercul de Prieteni, a cărui gazdă a fost Paula HERLO, fundația a premiat ambasadorii și susținătorii persoane publice, partenerii privați, instituționali și media, precum și donatorii individuali. Printre cei care au primit trofee se numără: Alina Eremia, Dragoș Pătraru, Liana Stanciu, Feli, Andi Vasluianu.

