Wine Trips România. Vinarte, locul unde a luat naștere vinul românesc modern

Vinarte, cel mai potrivit loc în care trebuie să ajungi dacă dorești să înțelegi cum se scrie istoria vinului. „Wine Trips România” a pornit în căutarea vinurilor de excepție, într-un loc de excepție.

Nici măcar când vine vorba de vinuri, moda nu este aceeași. Însă, cheia care stă în spatele unor vinuri de excepție este curajul.

Pentru a răspunde întrebărilor cunoscătorilor, dar și tinerilor care sunt la început de drum, „Wine Trips România” a mers în căutarea unor vinuri de excepție.

Locul ales - Vinarte - cel mai potrivit loc în care trebuie să ajungi dacă vrei să înțelegi cum se scrie istoria unui vin.

Crama Vinarte și-a deschis porțile în 1998. Grație celor două plantații administrate de companie, crama are și buletin de Mehedinți, și buletin de Olt.

Invitatul special al acestei ediții „Wine Trips România” este nimeni alta decât minunata actriță Carmen Tănase. Invitata se află pentru prima dată la o degustare profesionistă de vinuri.

Vinarte, vinuri pentru lumea nouă

Soiurile de struguri care au fost aclimatizate în România sunt aceleași. Un an bun din punct de vedere meteorologic îți poate asigura o producție bună și o calitate superioară a strugurelui. Dacă e așa, și sigur e așa, toți producătorii pornesc cu aceleași șanse de a scoate pe piață ceva extraordinar.

Dar cum ieși în evidență față de competitori? În primul rând prin inspirația sau geniul enologului tău. Iustin Urucu este cu Vinarte de la începutul acestei povești frumoase. Din 1999, când a scos primul vin cu eticheta acestei crame, enologul a căutat noi tehnici de desăvârșit mustul din struguri.

Una dintre marile reușite ale cramei este Cabernet Sauvignon Soare, de la Crama Castel Bolovanu (deținută de Vinarte la Sâmburești, județul Olt). Vinul este un miracol al naturii, trecut prin mâinile pline de măiestrie ale unui enolog care a crescut odată cu el.

„Am debutat în viața vinurilor odată cu Vinarte, cu prima ediție de la Bolovanu, în 1999. Am asistat, în direct și în acțiune, odată cu prima lădiță de struguri pe care am cules-o”, spune enologul. Anul trecut, Cabernet Sauvignon Soare a primit 93 de puncte Parker - din 100 posibile - în cadrul unuia dintre cele mai faimoase sisteme de rating pentru vinuri, The Wine Advocate.

Un alt vin memorabil este Sirena Dunării (dulce), un Riesling neobișnuit de la Crama Stârmina (Mehedinți) care a fost obținut cu ajutorul unui putregai nobil care extrage apa din boabele de struguri și menține zaharurile.

Vinarte, locul unde consumatorii află informații despre vinurile pe care le beau folosind tehnologia realității augmentate

Când vorbești de Vinarte nu poți să omiți cel mai important lucru pe care-l face, în afară de vinuri remarcabile. Compania a deschis noi linii de comunicare cu publicul, integrând tehnologii avansate în educația despre vin în România. Vinarte este primul productător de vin de la noi care permite consumatorilor să afle informații despre vinurile pe care le beau folosind tehnologia realității augmentate.

Prin descărcarea unei aplicații de mobil, utilizatorii pot scana etichetele de vin și pot afla toate caracteristicile vinurilor din portofoliul Vinarte, modalități de asociere cu preparate culinare, dar și povești ale oamenilor din spatele cramelor. Vinarte dovadește că știe să fie ancorat în realitate și că s-a aplecat mult asupra educarea publicului tânăr. Compania desfășoară regulat degustări, asocieri vin-gastronomie, petreceri la cramă sau în locații HoReCa, dar și campanii de informare și promovare online și offline menite să atragă tinerii în această zonă care nu mai e de multă vreme una exclusiv a „cunoscătorilor”.

Din acest punct de vedere, Vinarte merită din plin statutul de deschizător de drumuri în industria vitivinicolă din România. Curioși să aflați ce am descoperit la Crama Castel Bolovanu a companiei Vinarte?

Articol susținut de eMAG.