Voia să ia acasă o pisică, dar vecinii au încremenit când au văzut-o. ”Am tras pe dreapta”

A vrut să facă o faptă bună, dar finalul a fost cu totul neaşteptat. O femeie din statul american Tennessee a luat de pe stradă o pisicuţă, în speranţa că îi va oferi un cămin călduros.

Vecinii însă i-au dat planurile peste cap în momentul în care i-au spus că, de fapt, felina nu e una tocmai blândă, bună de ţinut în casă, ci un pui de râs. Mai exact un linx, motiv pentru care i-au recomandat să o ducă repede înapoi în sălbăticie.

Jill Hicks, cea care a gasit pisica: ”Am tras maşina pe dreapta, m-am dat jos şi am luat-o în braţe. Am alergat un pic, dar nu cine ştie ce... M-am aplecat, am luat-o după care am pus-o în maşină, unde s-a tot urcat pe mine”.

Ajunsă acasă a mers mai întâi să le prezinte vecinilor noua locatară.

Jill Hicks, cea care a gasit pisica: ”Intenţionam să merg acasă să iau cina, să îi fac o baie şi să o pun în pat lângă mine. Dar când mi-au spus că e de fapt un râs, am zis că ar fi bine să nu mai fac nimic din ce mi-am propus”.

Aşa că a mers glonţ spre un centru care se ocupă cu salvarea animalelor sălbatice, unde angajaţii au învăţat-o cum să deosebească pe viitor o pisică domestică de un pui de linx.

Juniper Russo, centru pentru salvarea animalelor sălbatice: ”Lincşii au mereu pe ele pete într-o formă sau alta, în timp ce astfel de pete se observă foarte rar la pisicile domestice. În plus, un pui de linx poate avea uneori, nu întotdeauna, păr negru şi des pe urechi, ceea ce iar este posibil și la pisicile domestice, dar destul de rar”.

Angajaţii centrului au sfătuit-o pe femeie să ţină puiul de râs cel mult 6 luni pentru că mai târziu poate deveni periculos.

Juniper Russo: ”Pe măsură ce cresc, devin din ce în ce mai agresivi. Un linx mascul poate să fie de două ori mai mare decât o pisică domestică. În plus, comportamentul său poate fi foarte imprevizibil”.

Drept urmare, americanca a spus că va duce puiul de linx acolo unde l-a găsit iniţial.

Jill Hicks, cea care a gasit pisica: ”Chiar dacă iniţial am crezut că e o pisică domestică, iar apoi am aflat că e un râs care se afla într-o zonă cu mult trafic, aş fi făcut acelaşi lucru”.

Autorităţile din Tennessee spun că lincşii îşi fac apariţia des în stat. Dacă de obicei mănâncă iepuri, şoareci sau veveriţe, câteodată îşi diversifică meniul şi cu pisici domestice sau curcani.

