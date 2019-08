Ce a surprins un fotograf în Anglia: „N-am mai văzut așa ceva până acum”

O „pisică” de mari dimensiuni a fost surprinsă de un fotograf, plimbându-se într-o zonă rurală din Marea Britanie.

John Pearson făcea fotografii într-o rezervație naturală, când a observat un animal neobișnuit, de dimensiuni mari, informează The Sun.

„Sunt un fotograf amator și am ieșit să fac niște poze. Când l-am văzut, nu am crezut că e o pisică, era atât de mare și eu eram totuși destul de departe de ea. Am fost curios de ce anume era, pentru că avea dimensiuni mari. Am pornit camera și am mărit obiectivul. Mi-am spus că e mult prea mare. Am reușit să fac doar o poză, pentru că a fugit imediat în pădure. Mi s-a părut că e cât o casă de dimensiune medie. N-am mai văzut așa ceva până acum”, a declarat Pearson.

'Big cat' spotted in Britain as photographer snaps beast 'as big as a dog'

John a mai adăugat că după ce a distribuit pozele pe rețelele de socializare, multe persoane au zis că este o pumă, însă el susține că era mai mare.

De-a lungul timpului, în Marea Britanie, astfel de „pisici” au mai fost surprinse în imagini, iar multe persoane cred că sunt animale care au fost ținute ilegal și au scăpat. De asemenea, experții cred că animalele sunt doar pisici domestice neidentificate încă, mai scrie The Sun.

