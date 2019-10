Vecinii au acuzat-o că le-a arătat un semn obscen. Ce făcea de fapt femeia

Timp de 27 de ani, Sheila Jacklin a practicat yoga pe plaja de lângă casa ei, potrivit Daily Mail.

În tot acest timp, vecinii săi au acuzat-o că le-a arătat un semn obscen.

Mai multe imagini cu ea în timp ce se ruga, au fost surprinse de camerele de luat vederi și trimise la poliție, fiind acuzată de hărțuire.

În timpul procesului, judecătorii și-au dat seama că nu era vorba despre hărțuire, ci despre meditațiile pe care ea le practică zilnic.

For 27 years, Sheila Jacklin has practised yoga on the beach outside her home, often saying a prayer in a quiet moment of contemplation.



The designer can be seen every day on the shore, lost in concentration with her arms held aloft and fingers pointing… https://t.co/AzR3tnuna0 pic.twitter.com/PYpm62RlyI