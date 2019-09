O vegană și-a dat vecinii în judecată pentru că făceau grătar. "Mirosea peste tot"

Cilla Carden a declarat că vecinii ei au gătit carne și pește pentru a o enerva, informează The Sun.

„L-au făcut acolo și puteam mirosi pește peste tot pe unde mergeam”, a spus Carden.

Femeia se află în conflict cu vecinii ei din 2018 și i-a dat în judecată de mai multe ori, în tot acest timp, deși un judecător i-a comunicat că ceea ce a făcut este o „alegere extremă” și că ar trebui să-și rezolve singuri problemele.

De asemenea, femeia s-a plâns și din cauza fumului de la țigări și a zgomotului pe care îl fac copiii când se joacă cu mingea.

Vegan woman sues Aussie neighbour over smell of cooking meat from his BBQ https://t.co/TMOkg2WXWP