Un supraviețuitor al atentatelor din 11 septembrie din SUA a murit de Covid-19

Stephen Cooper livra documente în Manhattan, când un polițist le-a spus lui și celorlalți să fugă cât mai repede, potrivit soției bărbatului.

Cooper poate fi observat în stânga imaginii, purtând ochelari și o cămașă neagră cu mâneci scurte, în timp ce fugea cu alte persoane din calea fumului, transmite CNN.

„El nu știa că a fost fotografiat. A aflat câteva săptămâni mai târziu. Se uita în ziar și s-a văzut într-o fotografie. Era foarte, foarte mândru. Păstra poza în portofel și le-o arăta oamenilor pe care îi întâlnea”, a povestit soția bărbatului.

