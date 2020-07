Sfârșit tragic pentru un bărbat din Neamț. ”Ardea ca o torță”

O lumânare uitată aprinsă lângă pat i-a adus moartea unui bărbat de 63 de ani din județul Neamț. Întreaga locuință a fost cuprinsă de flăcări. Cel mai probabil, omul s-a stins în somn, intoxicat.

Pompierii i-au descoperit trupul abia la finalul intervenției.

Bărbatul locuia alături de fratele său. A rămas, însă, singur de câteva zile. Marți seara, o vecină a dat alarma.

Mărioara Mihăluță, vecină: ”Când am ieșit era focul la colțul casei. Se vedea afară și am zis că o fi dat foc la vreascuri. După aceea tot venea câte oleacă și s-a dus sus și am mers la feciorul meu”.

Localnicii au sărit să ajute, însă nu s-au putut apropia din cauza flăcărilor. Oamenii au tot sperat ca vecinul lor să fi fost plecat de acasă.

”Lucian Mihăluță, vecin: Ardea ca o torță. Partea aia ieșeau flacări pe geam, pe uși, peste tot.

Reporter: A mai încercat cineva să intre după el?

Lucian Mihăluță: Nu a încercat nimeni pentru că a fost focul atât de tare că îți era frică să te apropii. Avea și o butelia acolo la aragaz. A tras fum și s-a intoxicat în somn”.

Acum o jumătate de an, a mai avut un incendiu, tot de la o lumânare

Casa victimei nu era racordată la rețeaua de electricitate. Omul folosea luminări. Și în urmă cu o jumătate de an îi arsese locuința, dar a scăpat nevătămat.

”Reporter: Ardea deja tare?

Vecin: Pocnea tigla. Îmi pare rău după el.

Reporter: Cum de nu a ieșit afară?

Vecin: Era noapte și dacă i-a intrat fumul, gata”.

Claudiu Manolache, ISU Neamț: ”Un incendiu se pare din cercetările la fața locului izbucnit din cauza unei lumânări lăsate aprinse. Din păcate în urma intervenției s-a constatat și decesul proprietarului”.

Despre victimă, vecinii spun că era un om liniștit, care muncea zi de zi pentru o bucată de pâine.

Cei care îl cunoșteau deplâng sfârșitul îngrozitor de care a avut parte.