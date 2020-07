Un proprietar al unui local, s-a trezit cu o mașină înăuntru, cu câteva ore înainte să-l redeschidă: „A fost îngrozitor”

O mașină a intrat în zidul unui local din Marea Britanie, cu câteva ore înainte să se redeschidă, după ce au fost relaxate anumite restricții impuse din cauza pandemiei de coronavirus.

Proprietarul localului care locuia în aceeași clădire, s-a trezit după ce a auzit un zgomot puternic. În momentul în care a ieșit afară a rămas uimit să observe că o mașină intrase în local, lăsând o gaură în zid, cu câteva ore înainte de redeschidere, transmite Mirror.

În ciuda accidentului, proprietarul a redeschis localul, servindu-și clienții pe terasă.

„A fost îngrozitor, mai ales că urma să redeschidem. Am adunat pe toată lumea să ne ajute, fiecare pahar a trebuit spălat din nou. Am reușit până la urmă, dar am redeschis doar zona exterioară”, a povestit acesta.

Persoanele care se aflau în mașină au suferit răni ușoare, iar una dintre ele a fost reținută, fiind suspectată că a consumat alcool înainte să se urce la volan.