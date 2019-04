Un bărbat și-a înfipt un Logan în peretele casei, ca decorație. Cum arată în interior

Imaginaţia românilor nu are limite. Asta dovedeşte un bărbat din Alba, care a vrut să aibă o casă inedită, aşa că a montat la etaj, pe faţada locuinţei, o maşină.

Autoturismul este înfipt în perete şi dă impresia că a ricoşat de pe drum. De fapt, este o jumătate de maşină folosită ca decor. Proprietarul are autorizaţie pentru năstruşnica idee şi, pentru a obţine toate avizele, a aşteptat 11 luni. A meritat, spune el. Acum, casa e admirată de toţi cei care trec prin zonă.

Domnul Vasile este din Teiuş şi mărturiseşte că a visat mereu să aibă o casă diferită. Şi a reuşit! A montat la etaj o jumătate de maşină, care cântăreşte în jur de 150 de kilograme. Ca să ridice autoturismul la înălţime, a adus o macara, iar de fixat în perete s-a ocupat singur.

Pro TV

Autoturismul înfipt pe partea laterală a casei a fost luat de la cimitirul de maşini şi a fost recondiţionat.

Vasile Teasc, proprietar casă: ”Maşina a fost tamponată în partea din faţă, am tăiat-o, am dat-o înapoi la remat, i-am făcut cadru metalic. Sunt foarte mândru. Cu ideea asta am făcut-o să aibă oamenii impresia că a ricoşat de pe şosea. Eu sunt cu idei de astea mai trăznite."

Proprietarul a investit în jur de 6000 de lei pentru a putea monta ornamentul neobişnuit.

Cei care trec pe DN1, prin faţa casei, se minunează de apariţie.

Vecin: "Minune! Ce poţi să zici, numai două aripi de elicopter mai trebuie pe acoperiş deasupra. Nu ştiu dacă a văzut ceva cărţi de film."

Maşina înfiptă în casă a devenit astfel o atracţie a zonei.