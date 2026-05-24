Cursa Jet2 se afla la o altitudine de aproximativ 9.000 de metri când a avut loc urgența medicală, iar aeronava a fost forțată să aterizeze de urgență în Portugalia, vineri, la ora 2:11, relatază publicația Metro.

Martorii spun că însoțitoarele de bord au alergat pe culoar în lacrimi, întrebând dacă se află vreun medic la bord.

Un pasager a declarat pentru The Sun on Sunday: „Eu și partenera mea dormeam când am fost treziți de haos. Luminile au început să clipească, iar stewardesele, vizibil afectate, căutau un doctor. Fiul nostru de doi ani a început să plângă, la fel ca mulți alți copii aflați la bord, deoarece avionul cobora foarte rapid pentru aterizarea de urgență.”

Pasagerii au așteptat 13 ore în aeroport

Echipele de intervenție au urcat imediat în avion după aterizarea la Porto, unde cei 220 de pasageri au urmărit cum medicii îi acordau îngrijiri pilotului.

Pasagerii au așteptat 13 ore în aeroportul Francisco Sá Carneiro înainte de a fi transportați acasă cu un alt zbor și cu un nou echipaj de pilotaj. Jet2 a trimis un pilot din Manchester pentru a-i duce pe pasageri înapoi în Marea Britanie.

Un pasager a spus: „Am rămas blocați în Portugalia timp de peste 13 ore, fără cazare. Nici măcar nu ne-au lăsat să coborâm din avion mai bine de o oră. Apoi am fost pur și simplu lăsați să ne descurcăm singuri. Nu aveam unde să stăm. Ni s-a spus că hotelurile sunt prea scumpe. Același pasager a adăugat: „Compania aeriană ne-a spus că pilotul a suferit un infarct în cabină. Desigur, avem toată compasiunea pentru el.”

Jet2 a transmis: „Zborul LS1266 de la Tenerife la Birmingham a fost deviat către Porto joi (21 mai), după ce unuia dintre piloți i s-a făcut rău. Siguranța zborului nu a fost compromisă în niciun moment, iar pasagerii și-au continuat ulterior călătoria. Dorim să ne cerem scuze clienților pentru această întârziere neprevăzută.”