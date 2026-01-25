Dr. Michael Guillen, care deține un doctorat în fizică, matematică și astronomie și a predat fizica la Harvard, susține că nu doar că universul se extinde, dar cu cât un obiect este mai îndepărtat, cu atât se îndepărtează mai repede de noi, relatează express.co.uk.

Aceasta este o perspectivă larg recunoscută, bazată pe observațiile celebrului astronom american Edwin Hubble.

Pornind de la cercetările lui Hubble, dr. Guillen afirmă:

„Teoretic, o galaxie aflată la 273 de miliarde de trilioane (273.000.000.000.000.000.000.000) de mile distanță de Pământ s-ar mișca cu 186.000 mile pe secundă, adică cu viteza luminii.”

El a mai precizat că poziția acestor obiecte îndepărtate și extrem de rapide este cunoscută drept Orizontul Cosmic.

Dincolo de acest prag există alte galaxii, dar lumina lor încă nu a ajuns pe Pământ, iar din cauza expansiunii accelerate a cosmosului, anumite zone se retrag atât de repede încât vor rămâne pentru totdeauna nedetectabile.

Aceasta înseamnă că există o limită absolută până la care astronomii pot studia, indiferent de cât de avansate ar fi telescoapele construite în viitor.

Majoritatea astronomilor convenționali consideră că nu există nimic deosebit în obiectele dincolo de această limită, în afară de faptul că nu le putem vedea direct.

Totuși, dr. Guillen are o perspectivă considerabil diferită.

Timpul se oprește la Orizontul Cosmic

Scriind într-un articol de opinie pentru Fox News, dr. Guillen a afirmat: „Cele mai bune observații astronomice – și teoriile lui Einstein despre relativitatea specială și generală – indică faptul că timpul se oprește la Orizontul Cosmic. La această distanță specială, undeva în adâncul spațiului, nu există trecut, prezent sau viitor. Există doar atemporalitate.”

Zona „atemporalității” ar reprezenta locația Raiului

Pentru dr. Guillen, această regiune a „atemporalității”, situată dincolo de limitele universului observabil, reprezintă locația Raiului.

El explică: „Ca om de știință, înțeleg importanța definițiilor. Conform Bibliei, cel mai jos nivel al Raiului este atmosfera Pământului. Nivelul mediu al Raiului este spațiul cosmic. Cel mai înalt nivel al Raiului este ceea despre care vorbim: locul unde Dumnezeu locuiește.”

Conform teoriei sale, orice materie aflată dincolo de Orizontul Cosmic posedă caracteristici extraordinare, existând dincolo de spațiu și timpul convențional.

Dr. Guillen susține că aceste atribute se aliniază perfect cu descrierile biblice ale Raiului din antichitate.

Oriunde te-ai afla pe Pământ, Raiul rămâne „sus”, deasupra capului, dar este complet inaccesibil ființelor muritoare.

Dr. Guillen adaugă că acesta adăpostește „ființe nemateriale, atemporale”, reprezentând sufletele celor plecați.

Pentru majoritatea comunității științifice, însă, Orizontul Cosmic reprezintă pur și simplu granița universului nostru observabil.

Având în vedere viteza finită a luminii și vârsta finită a universului, zonele îndepărtate nu au avut suficient timp să transmită semnale către noi.

Dincolo de această limită, universul poate continua, dar rămâne inaccesibil observațiilor noastre actuale.

Cea mai veche „lumină” pe care o putem detecta, rămășița foarte slabă a Big Bang-ului, este acum cunoscută drept Radiația Cosmică de Fond.

Această lumină primordială are o semnificație uriașă, servind ca o formă de „strălucire” a Big Bang-ului însuși.

Potrivit teoriei Big Bang, universul nostru a luat naștere acum aproximativ 13,8 miliarde de ani, dintr-o stare extrem de fierbinte și densă, și se află în continuă expansiune de atunci.

În acele momente inițiale, temperaturile erau atât de mari încât lumina era mereu deviată de particulele încărcate electric.



