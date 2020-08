Un nou sezon Ferma, în curând la PRO TV: Orășeni versus săteni

Un nou sezon al reality show-ului Ferma, în curând la PRO TV: mai dur, mai intens, mai încărcat de situații neașteptate care vor testa rezistența celor care au acceptat provocarea!

16 noi concurenți se pregătesc de începerea filmărilor și de trecerea la o experiență cu multe lipsuri față de viața lor de zi cu zi.

Cine va rezista și va reuși să câștige premiul cel mare de 50.000 euro, înseamnă că a reușit să îmbine experiențele trecute cu realitatea fermei.

Despre noua experiență Ferma

Noul sezon va aduce față în față două mentalități: orășeni și săteni. Fiecare vedetă a optat pentru grupul care i se potrivește, cel mai bine, stilului de viață pe care l-a avut și care i-a format valorile. Probele fizice vor fi mai intense, iar psihicul concurenților va fi testat prin încercările la care vor fi supuși de-a lungul zilelor petrecute în Fermă.

Opt orășeni și opt săteni. 16 competitori deciși să demonstreze că sunt gata să-și testeze propriile limite și, datorită mediului din care provin, sunt pregătiți pentru orice provocare în viață.

Să fie nevoie de gândire rapidă, urbană și de strategii bine dezvoltate? Sau de gândire directă, rurală, multă muncă și rezistență? Vom afla care este secretul pentru a câștiga duelurile și a străbate drumul spre titlul de fermierul anului 2020!

Mihaela Rădulescu și Cristian Bozgan vor fi alături de concurenții Ferma

Pentru al doilea an la rând, Mihaela va fi gazda show-ului și îi va susține pe concurenți în cea mai dificilă încercare pe care au avut-o până la acest moment. Și de această dată, Cristi va fi specialistul în supraviețuire care îi va învăța pe competitori cum să se descurce cu toate provocările primite.

“Candva, în toiul pandemiei, am aflat că vom face un nou sezon de „Ferma“. De acolo de unde eram, o țară cu mult mai multe cazuri și probleme legate de Covid decât România, n-am fost foarte convinsă că se va întâmpla. Și, totuși, cu o mobilizare exemplară, PRO TV a reușit să pună în mișcare această producție complicată, dar atât de urmarită de public. Iată-mă convinsă total, impresionată de tot ce s-a făcut pentru protecția concurenților și a echipei și... gata de reluat aventura asta grozavă. Am un chef nebun de muncă, după atâta pauză, simt energia fantastică a echipei și abia aștept să începem filmările. N-o să mai înghețăm, ca la ultima ediție, dar o să ne confruntăm cu alte „delicii“, pentru că la „Ferma“ viața e grea și plină de surprize, pentru toată lumea. Iubesc amestecul de emoții și, împreună cu Cristi Bozgan, o să ne străduim să-i ghidăm pe concurenți prin propriile neputințe, până o să vadă câte pot cu adevărat să facă, dar să și ducă. Ne vedem în noua Ferma!”, spune Mihaela Rădulescu înaintea începerii filmărilor.

“Sunt foarte fericit că revenim cu un nou sezon, după o pauză lungă, condimentată cu tot felul de situații neprevăzute. Abia aștept să o reîntâlnesc pe Mihaela, să începem munca în această puternică echipă și să fim alături de o nouă ”generație de fermieri”. Odată cu acest sezon, telespectatorii vor avea ocazia să vadă cum se pun în practică tehnicile de supraviețuire și vor simți emoțiile la fel de puternic, precum concurenții. Eu mă întorc mai dur, mult mai aspru și mai strict. De fapt, așa cum sunt!”, declară Cristian Bozgan.

Ferma. Orășeni versus săteni! Personalități puternice, provocări la care nici nu s-au gândit și emoții diverse. Totul într-un nou sezon Ferma.