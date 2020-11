Monolit misterios, descoperit în SUA: ”Cel mai ciudat lucru pe care l-am văzut vreodată”. Care este originea lui

Misteriosul monolit a fost descoperit în mijlocul stâncilor roșii dintr-o regiune îndepărtată din Utah, în timp ce angajații statului numărau animalele dintr-un elicopter, scrie The Guardian.

Structura, cu o înălțime estimată la aproximativ 3 metri, părea să fie ”plantată” în pământ. Monolitul este realizat dintr-un fel de metal, strălucirea lui contrastând puternic cu enormele roci roșii care îl înconjurau.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah

Citește și Un obiect misterios a fost observat pe cerul Japoniei. Ce speculații au apărut

Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS