Ploile continuă în jumătatea vestică și vor fi destul de abundente. Vântul rămâne destul de insistent în vest, în centru și pe partea sud-estică, dar cele mai mari viteze se vor atinge tot în zonele montane. Pe creste vor fi rafale de 100 km/h.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi cu înnorări, scurte perioade cu soare și un vânt mai insistent. Temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, vor ajunge până la 19 grade pe litoral.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme schimbătoare. Vântul va avea unele porniri, iar temperaturile vor ajunge la 17 grade la Focșani.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță înnorări și ploi din loc în loc, dar apare și soarele pe parcursul zilei. Se încălzește și pe aici și se vor atinge 18 grade la Botoșani, Vaslui, Iași și Bacău.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș predomină vremea închisă și o să plouă în mai multe reprize pe parcursul zilei. Apare puțin și soarele, iar temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 16 grade la Bistrița și Baia Mare.

Se încălzește și în ținuturile vestice și se ating 18 grade. Ploile vin și pe aici, vor fi consistente și vântul o să bată cu 50 km/h. În zonele de munte se pot strânge cantități de apă de 35 de litri pe metru pătrat.

În Transilvania găsim vreme închisă, ploi în multe zone și temperaturi ridicate pentru această dată. În vestul provinciei se ating 17 grade. Vântul prinde putere, iar la munte, la altitudini mari, vor fi rafale de 70...100 km/h.

Și în sud-vestul țării vor fi înnorări persistente, o să plouă și se vor semnala și fenomene electrice. Se pot strânge cantități mai însemnate de apă și se face mai cald decât marți.

Ploile vin și în ținuturile sudice. Apare puțin și soarele, iar temperaturile continuă să crească. În Lunca Dunării se ating 18...19 grade.

Vremea în București

În București avem o zi cam mohorâtă, cu vânt activ și câteva reprize de ploaie. Maxima ajunge pe la 16 grade, deși acum ar trebui să fie vreo 10.

Joi se vor înregistra tot 15 grade. Cerul rămâne acoperit de nori, o să plouă din când în când, iar vântul va fi activ.

Vineri avem o zi caldă și frumoasă, cu 19 grade în termometre. Vântul însă va fi mai insistent și o să bată cu 50...55 km/h.

Sâmbătă temperatura aerului scade ușor. Se ating 16 grade, dar și aceasta este o valoare mai ridicată decât în mod obișnuit. Atmosfera va fi schimbătoare, iar după-amiaza și seara pot să vină câteva ploi slabe. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la 4...5 grade.

Vremea la munte

Și la munte găsim vreme caldă pentru această perioadă, dar va fi cam înnorat. O să plouă și vântul o să bată cu putere, în special în zonele înalte. Cantitățile de apă ar putea depăși 35 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari vor fi condiții de lapoviță și ninsoare.

Miercuri temperaturile rămân ridicate, iar ploile apar mai ales în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor. Peste noapte acestea se extind în toată zona montană, iar vântul continuă să agite atmosfera în toate masivele.

Vineri mai vin câțiva stropi de ploaie, iar în Carpații Orientali și în Munții Apuseni temporar apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va ajunge la viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de 90...120 km/h.

Sâmbătă temperaturile rămân ridicate pentru luna noiembrie. Înnorările persistă și, din când în când, o să plouă slab în majoritatea masivelor, iar la peste 1400 de metri altitudine apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.