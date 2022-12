Un cunoscut sportiv ar fi supraviețuit miraculos după ce s-ar fi prăbușit cu avionul în Kenya. VIDEO

David Rudisha a câştigat medalia de aur în proba de 800 metri din cadrul concursului de atletism de la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, şi a stabilit un record mondial, cu timpul de un minut, 40 de secunde şi 91 de sutimi. Acesta a câștigat "aurul" și la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, patru ani mai târziu, la aceeași probă.

Rudisha, în vârstă de 33 de ani, se întorcea de la un eveniment sportiv când avionul său s-ar fi defectat și s-a prăbușit în Loitoktok, o localitate aflată la aproximativ 200 de km de capitala Kenyei, Nairobi, scrie presa locală.

Rudisha In Aircraft Mishap:

Former 800m Olympic champion David Rudisha is currently heading to hospital for treatment in Makindu after being involved in a light-aircraft accident near Amboseli. #NTVWeekendEdition pic.twitter.com/3QgWQQ8yig