Un bărbat în vârstă de 105 ani a petrecut zeci de ani urmărind eclipsele de soare. Ce planuri are pentru cea de pe 8 aprilie

Anul acesta nu va mai trebui să facă o călătorie lungă pentru a-și îndeplini dorința, potrivit People.

Născut în 1918, aceasta va fi cea de-a 13-a eclipsă pe care Biser o va experimenta în timpul vieții sale.

Într-o discuție video cu PEOPLE, LaVerne Biser, care va împlini 106 ani în iunie, este fericit că va putea vedea eclipsa în apropiere de casa sa, fără să fie nevoit să mai călătorească.

Dar are și o nemulțumire, vremea, care îl face să devină agitat.

„Mi-e teamă că nu o voi vedea din cauza norilor. Am văzut 12 dintre ele și întotdeauna vreau să o văd și pe următoarea”, spune el cu un zâmbet uriaș.

Crescând la ferma familiei sale din Ohio, Biser spune că își amintește foarte bine cum se uita la stelele de pe cer, la Calea Lactee și la toate minunile cerești pe care le iubea.

„La fermă, era întuneric, așa că puteai vedea Ursa Mare, Orion, toate constelațiile. Cunoșteam bine cerul. Urăsc faptul că tinerii din zilele noastre nu au văzut niciodată cu adevărat un cer ca acela”, a declarat bărbatul.

A studiat ingineria mecanică la Universitatea de Stat din Ohio, a lucrat o vreme în San Diego, California, iar mai târziu s-a mutat în Texas, unde a cunoscut-o pe regretata sa soție Marion, care a murit anul trecut la 97 de ani.

Cei doi și-au crescut cei trei copii în Ft. Worth, într-o casă în care el încă locuiește. Ultima călătorie pe care au făcut-o împreună a fost pentru a vedea eclipsa totală de soare în Beatrice, Nebraska, în 2017.

În timp ce vorbea cu PEOPLE, bărbatul se uita la notițele scrise pe o foaie de hârtie, unde, regretata lui soție a povestit în detaliu călătoria lor.

Prima excursie a familiei pentru eclipsă a avut loc în 1963, când au condus 3.000 de kilometri până în Maine pentru a vedea eclipsa totală de soare.

„Cred că înainte de a merge în Maine, toate erau atât de departe încât nu puteam merge. Nu putem merge cu mașina până în China. Dar în '63, când a fost în Maine, am spus: „Putem merge acolo cu mașina”, a spus bărbatul.

La acea vreme, Biser avea 45 de ani și încă își amintește cum și-a despachetat echipamentul și cum aștepta evenimentul memorabil împreună cu familia, în timp ce stătea pe câmpul unui fermier din mijlocul pustietății.

Biser spune că, de atunci, au mers cu mașina la toate eclipsele care au avut loc în Statele Unite, iar mai târziu el și soția sa au văzut câteva în croaziere.

„Am condus până la Santa Rosa, New Mexico, Beatrice Nebraska, și până în Alabama. Am făcut parte din vacanțele noastre”, adaugă el.

De data aceasta, nu va trebui să călătorească prea mult.

Fiica lui locuiește în Plano, la aproximativ o oră de mers cu mașina de Ft. Worth, de unde se va vedea și eclipsa. Îl va lua pe tatăl ei și o vor vedea împreună.

Deși următoarea eclipsă nu va avea loc în Statele Unite până în august 2044, Biser notează că următoarea eclipsă totală de Soare va avea loc pe 12 august 2026, când va fi vizibilă în totalitate din Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic și Spania.

„Ar trebui să zbor. Nu este imposibil”, a spus el.

În ceea ce privește secretul simțului său tineresc de aventură, el a precizat că: „Niciodată nu am băut alcool, nu am fumat, nu am consumat droguri. Doar mult lapte cu ciocolată”.

