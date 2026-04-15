Mama a murit răpusă de cancer, iar câțiva ani mai târziu s-a stins și tatăl său. Astfel, cu o zi înainte să împlinească 14 ani, Dani a pierdut tot, iar lumea lui s-a schimbat definitiv.

„Când a murit (și tata) s-au strâns toate rudele să vorbească cine mă va lua - toți ezitau, nu prea ar fi vrut nimeni și a văzut bunica și s-a oferit ea. Nu mi-a picat bine, m-am simțit dat la o parte că nu vrea să mă ia nimeni, plus că sunt familie, nu un copil oarecare”, va povesti Dani.

Sprijin pentru tânărul adolescent au fost prietenii care s-au adunat în jurul lui ca un adevărat scut și i-au fost alături să nu se piardă și să meargă mai departe: „Am fost zi și noapte alături de el. Am suferit cot la cot cu el”; „Îl admir enorm. Când văd că el a trecut prin chestiile astea și tot are sufletul bun, nu ai cum să nu admiri o persoană de genul”, vor povesti aceștia.

Echipa Visuri la cheie are o misiune grea – pe lângă renovarea casei, trebuie să păstreze amintirile, însă să îndepărdeze durerea și problemele care au rămas între pereții locuinței: „Să spunem că perioada de doliu, de șoc, a trecut și de aici încolo trebuie pusă pe picioare o viață temeinică, bine structurată pe termen lung. Să începem un nou capitol pentru un om care are nevoie să trăiască o viață nouă cu șansă, cu optimism, cu speranță și cu nevoile fundamentale împlinite”, va spune Omid.

