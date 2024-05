Tocătoarele din plastic, un real pericol. Cum îți pot afecta sănătatea. Recomandarea specialiștilor

Noile cercetări arată că tocătoarele din plastic pot elibera microplastice.

Un studiu publicat în 2023 în revista Environmental Science & Technology a constatat că utilizarea unui tocător din plastic poate crea între 1.536 și 7.680 de mici pete de plastic, care pot ajunge pe cuțitul dumneavoastră și în mâncare.

Microplasticele sunt ușor de ingerat din cauza dimensiunii lor microscopice, iar cercetările arată că acestea se pot acumula în corpul uman.

Este de înțeles că există îngrijorare cu privire la efectele pe termen lung asupra sănătății, mai ales având în vedere faptul că „microplasticele sunt, într-adevăr, peste tot”, a declarat pentru Yahoo Life Mark Jones, un chimist industrial pensionat și consultant în chimie cu expertiză în microplastice.

Pe lângă tocătoare, microplasticele se desprind din sticlele de apă de unică folosință, hainele, anvelopele, vopseaua și multe altele, adaugă el.

Cât de dăunătoare sunt tocătoarele din plastic?

Tocătoarele din plastic sunt doar unul dintre multele moduri în care oamenii sunt expuși la microplastice. Cu toții avem deja mii de particule în noi.

Cu toate acestea, nu există încă dovezi concludente cu privire la efectele pe termen lung ale acestora asupra sănătății oamenilor. „Abia acum începem să analizăm impactul asupra sănătății umane”, explică Tasha Stoiber, cercetător senior la Environmental Working Group.

Cu toate acestea, există o mulțime de cercetări care demonstrează că microplasticele sunt dăunătoare pentru mediu și animale. Studiile pe animale, de exemplu, au asociat microplasticele cu un potențial stres oxidativ (deteriorare la nivel celular), cu efecte nocive asupra reproducerii și cu perturbarea endocrină (interferența cu hormonii organismului).

Întrebarea este: cât de îngrijorați ar trebui să fie oamenii în legătură cu utilizarea tocătoarelor din plastic, când acestea sunt, „doar o mică parte din toate microplasticele cu care corpul tău este inundat zilnic”.

Pentru a pune acest lucru în perspectivă, autorii unei lucrări recente publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences au studiat trei mărci populare de apă îmbuteliată și au descoperit că un litru de apă conține, în medie, aproximativ 240.000 de particule nanoplastice, mult mai mult plastic decât cel discutat în cadrul studiului privind tocătoarele.

Ar trebui să aruncați tocătoarele din plastic?

Experții au păreri diferite în această privință. „Nu îmi arunc tocătorul din plastic pe baza acestui lucru, pentru că nu văd că există în prezent dovezi concrete privind impactul asupra sănătății, indiferent de materialele plastice pe care le consumăm”, spune chimistul.

Cu toate acestea, el adaugă: „Absența de date, în acest moment, privind orice impact asupra sănătății nu înseamnă că nu va exista un impact asupra sănătății în viitor”.

Cercetătorul Tasha Stoiber, care nu folosește tocătoare din plastic, este de partea prudenței: „Abia acum începem să înțelegem amploarea modului în care o asemenea cantitate de plastic ar putea ajunge în corpul nostru. Nu cred că avem încă o imagine completă, dar constatările sunt îngrijorătoare."

În afară de microplastice, există și alte motive pentru a reconsidera materialul tocătorului. „Materialele plastice pot fi, de asemenea, un vehicul pentru o serie de substanțe chimice diferite la care nu doriți să fiți expuși - ftalați, de exemplu”, spune cercetătorul.

Ftalații sunt un grup de substanțe chimice folosite pentru a face materialele plastice mai durabile, dar pot fi dăunătoare. Tocătoarele din plastic sunt, de asemenea, mai susceptibile de a găzdui bacterii și sunt mai greu de dezinfectat decât, de exemplu, cele din lemn, explică cercetătorul.

Suprafața lor moale dezvoltă cu ușurință caneluri de la tăiere, care devin practic „imposibil de spălat. Acesta este, personal, motivul pentru care nu aș folosi niciodată o placă de tăiat din plastic."

De asemenea, tocătoarele din plastic sunt, în general, mai puțin durabile și mai ușor de aruncat decât alte tocătoare, ceea ce le face să fie o alegere destul de nesustenabilă, a mai precizat cercetătorul.

Ce puteți face în această privință?

„Orice puteți face pentru a vă reduce expunerea la plastic este un lucru bun. Și ceea ce folosiți în bucătărie este un bun punct de plecare”, a mai spus cercetătorul.

Un lemn dur, cum ar fi arțarul sau bambusul, sunt opțiuni bune, sau chiar o placă de tăiat din metal în schimb, ambele fiind mai durabile și, prin urmare, mai puțin susceptibile de a găzdui bacterii.

Orice ați alege, asigurați-vă că spălați cu săpun de vase și apă caldă după fiecare utilizare. De asemenea, este o idee bună să igienizați ocazional tocătoarele, cum ar fi cu o soluție diluată de înălbitor cu apă.



