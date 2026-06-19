Observatorul Swift a studiat cosmosul timp de peste două decenii, aflându-se pe orbită în jurul Pământului. Însă, în ultimii ani, NASA a observat că a început să coboare neașteptat de mult – ceea ce îl pune în pericol de a se dezintegra în atmosfera terestră, relatează USA TODAY.

Acum, agenția spațială americană se pregătește să lanseze o misiune de salvare la sfârșitul lunii iunie – un demers care nu a mai fost încercat până acum. Mai mult, planul de salvare a lui Swift a fost conceput în mai puțin de un an.

Dacă totul decurge conform planului, o navă spațială comercială va fi lansată cu o rachetă comercială pe o traiectorie de interceptare a telescopului NASA și îi va corecta orbita degradată, ridicându-l la o altitudine mai mare și prelungindu-i viața. O misiune reușită ar marca prima dată când o navă robotică comercială „capturează” un satelit guvernamental care – spre deosebire de alte telescoape precum Telescopul Spațial Hubble – nu a fost proiectat pentru service în spațiu.

Swift - telescopul NASA dedicat studierii celor mai puternice explozii din univers

Lansat în 2004, Observatorul Swift al NASA a petrecut peste două decenii pe orbită în jurul Pământului, studiind diverse fenomene cosmice. Obiectivul principal al satelitului este observarea erupțiilor de raze gamma – evenimente declanșate de moartea catastrofală a stelelor masive și considerate cele mai puternice explozii din univers.

Satelitul este echipat cu trei telescoape multi-lungime de undă, capabile să colecteze date în lumină vizibilă, ultravioletă, raze X și raze gamma.

Swift a coborât mai repede decât a anticipat NASA

Observatorul Swift se află într-o regiune a spațiului numită orbită joasă a Pământului, mai aproape de atmosferă, aceeași zonă în care se află și Stația Spațială Internațională.

Toate navele spațiale din această regiune se pot apropia treptat de Pământ dacă nu au sisteme de propulsie pentru a contracara rezistența atmosferică și a-și menține orbita.

Însă Swift a coborât mai repede decât anticipa NASA din cauza creșterii furtunilor solare începând cu toamna anului 2024.

NASA planifică o misiune de salvare a lui Swift

NASA ar putea lăsa Observatorul Swift să reintre în atmosferă, unde ar arde.

În schimb, agenția spațială plănuiește o misiune de salvare pentru a-i prelungi viața cu încă câțiva ani. Misiunea ar fi fără precedent, dar liderii NASA spun că ar testa o capacitate nouă, utilă pentru viitoare misiuni, și ar evita costul construirii unui înlocuitor.

Planul riscant implică lansarea unei nave spațiale care să captureze Swift și să-i ridice orbita pe parcursul mai multor luni, potrivit NASA. Între timp, echipele de la sol mențin Swift la cel puțin 185 de mile (aprox. 298 km) deasupra Pământului, altitudine unde misiunea de ridicare are cele mai mari șanse de reușită.

Pentru a realiza acest lucru, NASA are nevoie de o navă spațială capabilă să se întâlnească cu telescopul Swift și de o rachetă pentru lansare.

Compania Katalyst Space, cu sediul în Flagstaff, Arizona, a primit în septembrie 2025 un contract de 30 de milioane de dolari pentru a proiecta nava spațială destinată ridicării orbitei lui Swift. În mai puțin de un an, Katalyst a dezvoltat nava robotică LINK, destinată să se prindă de un telescop care nu a fost proiectat pentru a fi capturat.

Deoarece Swift nu are porturi de andocare sau elemente de prindere, Katalyst a construit LINK cu un mecanism robotic special de capturare, care se va atașa de o zonă a structurii principale a satelitului. Procesul este conceput pentru a reduce riscul de deteriorare a instrumentelor sensibile.

Swift se apropie rapid de Pământ

Pentru că Swift se apropie de Pământ – și o face rapid.

Potrivit Katalyst, există o șansă de 50% ca satelitul să reintre necontrolat în atmosferă până la mijlocul anului 2026, dacă nu se intervine, iar probabilitatea crește la 90% până la sfârșitul lui 2026.

Lansarea rachetei Northrop Grumman. Când și de unde

Nava LINK va fi lansată cu o rachetă produsă de Northrop Grumman, companie aerospațială și de apărare din Virginia. Racheta Pegasus XL, de aproximativ 17 metri, este clasificată ca o rachetă ușoară și este considerată primul vehicul orbital dezvoltat privat din lume.

LINK a fost deja introdus în siguranță în carcasa de protecție a rachetei Pegasus XL la baza Wallops Flight Facility din Virginia, potrivit Katalyst.

Racheta Pegasus XL urmează să fie lansată la sfârșitul lunii iunie de pe atolul Kwajalein din Insulele Marshall, în Pacificul central, între Hawaii și Filipine.

În loc să decoleze vertical de pe o rampă, Pegasus folosește o strategie de lansare aeriană.

Avionul Stargazer L-1011 al companiei Northrop Grumman va decola și va urca până la aproximativ 12 km deasupra oceanului, unde racheta Pegasus va fi eliberată și își va aprinde motorul treptei inițiale.

Pegasus a fost cuplat la avionul Stargazer la mijlocul lunii iunie și va fi transportat din facilitatea Wallops către Insulele Marshall înainte de lansare.