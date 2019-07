Și-a abandonat bebelușul lângă ușa unui apartament. ”Tatăl a încercat să ne omoare”

O mamă din Florida și-a lăsat bebelușul nou-născut pe scările unui apartament dintr-un complex rezidențial, împreună cu un bilet alarmant.

Cel mic a fost lăsat înfășurat într-un tricou cu un bilețel pe care scria: “Te rog, ascunde-l și du-l la spital. L-am născut ieri, pe 19 iulie, singură în baie. Tatăl lui este un bărbat periculos. A încercat să ne omoare. Îmi pare atât de rău, am încercat să-l spăl și să-l hrănesc cât am putut”, potrivit The Sun.

NBC

Un bărbat care locuia în complex a auzit bebelușul plângând și a contactat autoritățile. Acesta a fost dus la spital și se află în stare bună.

“Gestul acesta este ieșit din comun. De ce continuă să-și părăsească bebelușii în felul ăsta?”, a declarat o femeie.

Este al doilea abandon de acest fel. Și în 2017 o fetiță nou-născută a fost abandonată în același complex cu un bilet pe care scria că oricine o găsește, să o ducă la o secție de pompieri.

Potrivit legislației, un bebeluș poate fi lăsat la o secție de pompieri sau la un spital în primele șapte zile de la naștere, fără ca persoana care l-a abandonat să riște să fie acuzată.