Sentința primită de un cuplu neo-nazist. Cei doi și-au botezat bebelușul după Hitler

Tribunalul din Birmingham a afirmat că Adam Thomas, un fost gardian în vârstă de 22 de ani, şi iubita sa de origine portugheză, Claudia Patatas, 38 de ani, sunt membri ai National Action, prima organizaţie interzisă de guvernul de la Londra în decembrie 2016 în baza legislaţiei antiteroriste, informează AFP și Press Association, citate de Agerpres.

BREAKING: A couple who named their baby son Adolf have been convicted of membership of the banned Neo-Nazi group National Action. Claudia Patatas and Adam Thomas were found guilty alongside another man, Daniel Bogunovic. @itvnews pic.twitter.com/Kraz63eSpn