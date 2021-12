Scandalul de la secția ATI a Spitalului din Sibiu: Încadrarea juridică, schimbată de la omor calificat, la ucidere din culpă

Agerpres

Procurorii au decis schimbarea încadrării juridice a faptei în cazul scandalului de la Secţia ATI Covid a Spitalului Judeţean Sibiu, unde un fost angajat a acuzat că pacienţii sunt sedaţi şi legaţi de paturi, ceea ce duce la deces.

Procurorii au stabilit că nu se întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat, aşa cum a fost iniţial deschis dosarul, însă nu sunt excluse decese din culpă medicală. Au fost deschise 13 dosare pentru ucidere din culpă, pentru tot atâtea persoane care au decedat în secţia respectivă şi pentru care s-au înregistrat plângeri penale.

„Prin ordonanţa din data de 08.03.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, prev. şi ped. de art. 189 al. 1 lit. f din C.p. Astfel, din materialul probator administrat în cauză nu a rezultat că pacienţii internaţi pe secţia ATI Covid a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu au decedat ca urmare a unor acţiuni săvârşite cu intenţie directă sau indirectă de personalul medical al acestei instituţii”, a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Sursa citată a precizat însă că, din materialul probator administrat până în prezent, nu a fost exclusă posibilitatea ca aceste decese să fi survenit ca urmare a unor neglijenţe medicale.

„Prin ordonanţa din data de 02.12.2021 procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei sesizate din infracţiunea de omor calificat, prev. şi ped. de art. 189 al. 1 lit. f din C.p. în infracţiunile de ucidere din culpă, prev. şi ped. de art. 192 al. 2 din C.p.. De asemenea, prin aceiaşi ordonanţă, s-a dispus disjungerea şi formarea unui număr de 13 dosare, câte unul pentru fiecare pacient decedat pentru care în cauză s-a formulat plângere penală”, a mai transmis Parchetul Sibiu.

Instituţia a precizat că în dosarele noi formate se vor efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

În 8 martie, procurorii din Sibiu au demarat o anchetă, după ce un fost angajat al Spitalului Judeţean a acuzat că pacienţii din Secţia ATI Covid sunt sedaţi încă de la început şi sunt legaţi de paturi. La starea gravă în care se află, afirma cadrul medical, sedarea înseamnă deces.

Anchete la Spitalul Judeţean Sibiu, în urma unor dezvăluiri. “Scade încrederea omului în sistemul de sănătate”

Mai multe anchete vizează secția ATI a Spitalului Județean Sibiu, după ce o fostă angajată a lansat acuzații șocante la adresa medicilor și asistentelor care lucrează acolo.

Conducerea spitalului a făcut marți dimineață un control inopinat în secție și a anunțat și un audit. Și Corpul de Control al Ministerului Sănătății va analiza ce se întâmplă acolo. În paralel, la Parchet, unde s-a deschis un dosar penal, au sunat mai multe persoane care vor să depună sesizări referitoare la spital.

Fosta angajată a spitalului susține că personalul așteptă ca pacienților conștienți să li se descarce telefoanele mobile, ca să nu mai poată comunica familiei ce se întâmplă în salon. Medicii, susține ea, evitau să intre în zona roșie.

Fostă angajată: „Au intrat doi în modular într-o lună, o lună jumate cât am stat eu acolo, dar au venit doar așa, să se uite cine mai moare, cine mai trăiește, la cine mai punem sedare, la cine mărim sedarea. Nu am văzut pe nimeni interesat de terapia bolnavului cu insuficiență respiratorie și cu Covid.”

Nora unui bătrân decedat acolo spune că zile în șir nu a putut afla nimic despre cel drag internat acolo.

Camelia Brad: „Am încercat pe toate căile, cu tot felul de relații. Am încercat să aflăm ceva despre el și nu am reușit. Nu ni se răspundea la telefon. Efectiv nu ni s-a permis. Nu au avut niciun interes, nu i-a interesat de bolnavi și nici de aparținători. Pentru noi a fost tatăl nostru, nu doar unul în plus sau în minus.”

Și alți oameni au susținut , dar sub protecția anonimatului, că sunt nereguli în spitalul din Sibiu.

Ioan Veștemean, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu: „Am primit telefoane cu persoane interesate de a formula anumite sesizări. Nu știm cine sunt, doar telefonic ne-au contactat.”

Pe de altă parte, comisia care a făcut un control inopinat marți dimineață, la secția ATI, a găsit personalul la datorie și un singur pacient legat de pat.

Directorul medical anunță că va instala acolo camere de luat vederi, însă își apără colegii. Atât imobilizarea, cât și sedarea bolnavilor sunt obligatorii, în anumite situații, spune el.

Călin Cipăian, director medical SCJU Sibiu: „Nu trebuie să fii doctor ca să îți dai seama că dacă ai un tub de plastic introdus în calea ta respiratorie, dacă ai un cateter urinar introdus pe căile urinare, dacă ai multiple catetere în vene, vei avea o senzație de disconfort. Dacă eșți hipoxic și nu poți judeca, devii agitat. Tendința va fi să ți le smulgi.”

Autoritățile se tem că dezvăluirile fostei angajate vor face mai mult rău decât bine.

Daniela Câmpean, președinte Consiliul Județean Sibiu: „Scade încrederea omului în sistemul de sănătate, deși acești pacienți, infectați cu acest virus, ar trebui să ajungă imediat la un medic sau la spital. Îl face să ocolească spitalul, să ajungă în formă gravă și să ajungă la spital doar în momentul în care nu se mai poate face nimic pentru ei.”

Iar conducerea spitalului se plânge că medicii vor fi demoralizați de valul de ură stârnit împotriva lor. Ancheta asupra modului în care sunt tratați pacienții în stare gravă din spitalul din Sibiu este în curs.