S-a uitat la înregistrările din camera copilului și a înlemnit. „Credeam că este o insectă”

iStock

O femeie crede că a surprins fantoma bunicii sale, pe camera de supraveghere, în timp ce îi mângâie fiul.

Kerri Waterworth, în vârstă de 29 de ani, s-a uitat la înregistrările video surprinse în camera copilului său de cinci ani. Inițial, a crezut că este vorba despre vreo insectă. A mers să o scoată din camera fiului său, dar spune că a rămas șocată când a realizat că nu se afla nimic acolo.

Femeia s-a mai uitat apoi încă o dată la imagini și i s-a părut că ar putea fii fanoma bunicii sale, care a murit la 90 de ani și care era foarte apropiată de fiul său.

„Cred în fantome, dar sunt totodată și sceptică atunci când văd filmările altor persoane. Așa că după ce am văzut propria mea înregistrare m-a făcut și mai mult să cred în astfel de spirite. Inițial am crezut că este vreo insectă, așa că am fugit să o iau de langă fiul meu.

Am fost îngrozită când am văzut că nu era nimic acolo. Era ca și cum îmi atingea copilul, iar el a reacționat. Răspunsul lui a fost un fel de mișcare gentilă. Bunica mea chiar mi-a iubit fiul, care suferă de autism, și ne-am gândit că s-ar fi putut întors pentru a se asigura că este bine”, spune Kerri.





