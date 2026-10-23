Vacanța de toamnă durează nouă zile calendaristice, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie, inclusiv. Elevii și copiii de grădiniță se întorc la cursuri luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul al anului școlar 2026-2027.

Cât durează vacanța de toamnă 2026

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată după încheierea primului modul de cursuri. Elevii vor avea nouă zile calendaristice libere, incluzând cele două weekenduri.

Anul școlar a început luni, 7 septembrie 2026, iar primul modul de cursuri se încheie vineri, 23 octombrie. Vacanța începe a doua zi, sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie.

Astfel, copiii au la dispoziție o săptămână și două zile de pauză înainte de revenirea în bănci.

Când se întorc elevii la școală după vacanța de toamnă

Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul de învățare din structura anului școlar.

În timpul primului modul, desfășurat între 7 septembrie și 23 octombrie, elevii au început studiul materiilor din programa școlară și au parcurs primele etape de evaluare și consolidare a cunoștințelor.

După vacanța de toamnă, activitățile didactice continuă până la următoarea perioadă de pauză prevăzută în calendarul școlar.

Câte vacanțe au elevii în anul școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 include cinci perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Calendarul cuprinde vacanța de toamnă, vacanța de iarnă, vacanța mobilă din februarie, vacanța de primăvară și vacanța de vară.

Singura perioadă care diferă de la un județ la altul este vacanța mobilă din februarie-martie 2027, cunoscută și drept vacanța de schi. Aceasta durează o săptămână, iar inspectoratele școlare stabilesc perioada exactă.

Vacanța mobilă poate fi programată într-unul dintre următoarele intervale:

15-21 februarie 2027;

22-28 februarie 2027;

1-7 martie 2027.

Data este stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultării părinților, elevilor și profesorilor.

Când începe vacanța de iarnă 2026

Vacanța de iarnă din anul școlar 2026-2027 începe miercuri, 23 decembrie 2026, după ultima zi de cursuri, marți, 22 decembrie. Elevii revin la școală luni, 11 ianuarie 2027.

Pauza de iarnă se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, și cuprinde sărbătorile de Crăciun și Revelionul.

Potrivit calendarului școlar, vacanța de iarnă durează 19 zile calendaristice, fiind una dintre cele mai lungi perioade de pauză din anul școlar.