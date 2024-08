Reacția unei turiste olandeze când a văzut cât costă mâncarea în România. A descris-o în două cuvinte

Aceștia sunt încântați de peisajele naturale sălbatice, patrimoniul cultural bogat și ospitalitatea românilor. În București, mai ales în centrul istoric, găsim mereu grupuri de străini. Cei mai mulți închiriază apartamente în regim hotelier.

Turistă: „Suntem din Olanda. Am venit pentru că ea este jumătate româncă, și a vrut să îmi arate țara. Facem în principiu activități turistice. Am fost în Brașov, la Bran, bineînțeles, am vizitat Minele de Sare, ne-am bucurat de natură și de orașele de aici. Am rezervat doar Airbnb”.

Reporter: „Și cât plătiți pentru mâncare o zi întreagă în România?”

Turistă: „Pai, mic dejun, prânz și cină, undeva la 150 lei. Cred că este foarte ieftin”.

Turiști: „Suntem turiști din Italia. Am vizitat toată Transilvania, am fost pe Transfagarasan, Sibiu, Brașov, Sighișoara. Stăm la hotel, 80 de euro, cam așa”.

Ospătar: „Cel mai mult cred că ar fi din Spania, Italia. Vin să fotografieze arhitectua noastră. Le plac sărmăluțe, gulaș, mici”.

Pe lângă bucătăria tradițională românească, turiștii sunt curioși să încerce și mâncarea orientală.

Mustafa Kara, șef restaurant: „Avem străini ucraineni, Israel, din Italia, din toate țările. Avem și noi bucătăria noastră, foarte specific găsește și vegan, și shaorma, cărniță. Sunt curioși să încerce mâncarea orientală”.

Cei mai mulți străini au venit în București. Aproape 1 milion de persoane s-au plimbat pe străzile pline de istorie ale capitalei în primele 6 luni ale anului. Au fost populare și orașele Brașov și Constanța. Semn că turiștii au fost interesați să viziteze muntele și marea. Cei mai mulți au venit din Germania, Italia și Statele Unite ale Americii.

Simona Constantinescu, președintă FHIR: „În hotelurile de oraș vedem o concentrare mai mare de turism de business care fluctuează și el în funcție de sezonalitate. În timp ce pe litoral avem turism de vacanță, în centrul țării și în stațiunile turistice din Traansilvania e un mix de turism și se concentrează pe zonele cunoscute. Clujul e o destinație pentru festival”.

România a început să fie vizitată și de foarte mulți creatori de conținut străini, fiind văzută pe platformele de socializare o țară cu destinații deosebite și mâncare foarte bună.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: