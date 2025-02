România cumpără de la americani bombe de 84 de milioane de dolari pentru avioanele F-16 | DOCUMENT

România va cumpăra de la Departamentul de Stat american bombe de diametru mic GBU-39B pentru un cost estimat de 84 milioane dolari, scrie Profit.

Vânzarea va îmbunătăți capacitatea României ”de a face față amenințărilor actuale și viitoare prin creștere capacitîții de a descuraja și de a se apăra împotriva tuturor amenințărilor și de a participa la operațiunile aeriene ale coaliției NATO”, arată Departamentul de Stat.

.@StateDept ???????? authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for ???????? #Romania for their purchase of GBU-39B Small Diameter Bombs and related equipment for an estimated cost of $84 million. #FMSUpdate-https://t.co/DQQO0uqGWx pic.twitter.com/Oi1emC5FSW