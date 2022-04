REȚETE DE PAȘTE | Friptură de miel la cuptor și grătar

Getty

Friptura de miel la cuptor preparată pentru Paște trebuie să fie bine pătrunsă, condimentată și aromată.

Cum să alegeți carnea de miel, cum să o pregătiți și cât să o țineți la cuptor, astfel încât friptura de miel pentru Paște să fie delicioasă.

O friptură de miel suculentă și gustoasă se gătește în funcție de câteva mici secrete. După ce le învățați, nu aveți cum să dați greș și de Paște puteți prezenta cu mândrie o pulpă de miel împănată cu ustuori și rozmarin sau chiar costițe de miel cu sos picant.

Cum alegeți carnea de miel pentru friptura la cuptor

Când mergeți la cumpărături, alegeți bucăți de carne de miel slabă, fără prea multă grăsime, din care vă va fi ușor să pregătiți friptura la cuptor. Carnea pentru această rețetă de Paște trebuie să fie fermă la atingere, să aibă un miros specific de oaie, o culoare rozalie și să nu fie lipicioasă.

Asigurați-vă că pentru friptura de miel la cuptor alegeți o sursă sigură de carne. Chiar dacă prețul este tentant, recomandarea este să nu cumpărați carne de oriunde.

Cum păstrați carnea de miel pentru friptura de Paște

Carnea de miel pentru friptura la cuptor ar trebuie să ocupe ultimul loc pe lista de cumpărături de Paște, astfel încât să fie proaspătă și să nu fie nevoie să o țineți prea mult în frigider. Dacă luați carne de miel congelată, lăsați-o să se dezghețe în frigider și nu la temperatura camerei. Carnea de miel crudă decongelată trebuie să fie folosită cât mai repede.

Carnea de miel tocată, tăiată în bucățele sau feliată este mult mai perisabilă în comparație cu o bucată mare. Așa că, nu vă apucați de porționat decât cu puțin timp înainte de a găti această rețetă de Paște. Bucățile de friptură care rămân după masa de Paște trebuie puse la frigider cât mai repede (maxim 2 ore după ce au fost gătite).

Ce puteți prepara din carnea de miel pentru masa de Paște

Din pulpă, antricot, ceafă și spată de miel poți să faci fripturi delicioase la cuptor. Pulpa de miel poate fi pregătita și pe grătar, în timp ce antricoatele fără os pot fi folosite pentru ruladă.

Cea mai vânătă bucată de carne de miel, mai ales pentru frumoasele costițe cu os, este partea de pe spatele mielului care conține un grup de cotlete. Acestea pot fi pregătite separat sau ca o adevărată coroană din friptura de miel. Bucățile slabe de carne de miel, din spată sau pulpă pot fi folosite și pentru frigărui, stufat sau tocăniță. Secretul pentru orice friptură de miel suculentă este marinarea ei.

Cum pregătești friptura de miel la cuptor și grătar

Carnea de miel trebuie gătita la temperaturi mici, în jur de 160 grade Celsius. Coacerea la temperaturi joase pentru un mai mult timp va face ca friptura să fie moale și suculentă. Ca să evitați uscarea fripturii atunci când folosiți bucăți de carne de miel și nu o pulpă întreagă, este recomandat să ungeți friptura cu ulei sau să o stropiți din când în când cu sosul care se formează în tavă.

Pentru mai multă precizie ar fi bine să aveți la îndemână un termometru pentru carne, cu care să verificați dacă friptura de miel este gata, mai ales dacă gătiți o bucată de friptură dintr-o pulpă întreagă. În funcție de cât de pătrunsă doriți să fie carnea, termometrul ar trebui să arate 60 grade Celsius pentru o friptură în sânge, 65 grade Celsius pentru o friptură pătrunsă ușor și 70 grade Celsius pentru o friptură bine pătrunsă.

Trebuie să țineți cont de faptul că o bucată de carne de miel fără os va fi gata mai repede decât una cu os. În plus, o bucată de carne de miel care are un strat de grăsime la suprafața ei are nevoie de un timp mai mare de gătire decât o bucată de carne slabă. În funcție de cât de mare este friptura, ea poate sta la cuptor și câteva ore bune ca să se pătrundă.

Condimente pentru carnea de miel

Carnea de miel este mai gustoasă dacă este marinată înainte de preparare (câteva ore la frigider). Fiecare rețetă are propriile condimente, dar puteți inventa o rețetă de Paște nouă dacă amestecați după gust și inspirație condimentele și carnea de miel. Puteți folosi usturoi, boia dulce, semințe de muștar, cimbru, rozmarin, piper, ceapă verde, ardei, mentă, foi dafin, curry.