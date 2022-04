Un kilogram de carne costă în magazine spre 60 de lei deși la porta fermei ar fi la jumătate. În aceste condiții cumpărătorii s-au orientat rapid către pui sau curcan.

Dumitru Bodea are o stână de 900 de țurcane în Timiș. A vândut deja 500 pentru piața arabă, dar a păstrat câteva sute și pentru clienții fideli de acasă.

Dumitru Bodea - cresctor de oi: ”Mieii la angro se vând cu 20 de lei kilogramul, viu, și la tăiat nu a fost stabilit prețul, oricum de la 40 în sus. Anul trecut a fost vreo 16 lei viu și 35. N-o să fie miei pe piață că lumea îi dă vii, îi dă la export, la angro și nu se complică”.

De la fermă, mieii pleacă la abator, ceea ce înseamnă costuri suplimentare. Adăugăm apoi transportul către magazine. Astfel preţul urcă vertiginos.

Dumitru Bodea - crescător de oi. ”Abatoarele ca să le rămână și lor ceva, trebuie să îl vândă și ei cu cel puțin 45 de lei. Și vă dați seama că dacă el îl vinde la magazin, magazinul își bagă și ăia, de asta zic, ajunge 50-60 de lei kilul”.

În aceste condiții inclusiv în piețe oamenii aleg să cumpere puţin, de poftă.

Reporter: Vă luaţi miel ?

Femeie: ”Nu, să dai 500 pe un miel şi îl mănânci în două zile ca el e spornic. Uite am luat curcan, o bucăţică, ceva de pasăre pentru ciorbă”.

Kovaks Dionisie Don, administrator: 'La 40 de lei kilogramul eu zic că nu e scumpă. O jumătate cu organe cu tot ce-i trebuie pentru un gospodar în casă e foarte bine e adevărat că pentru pensionari e scump dar îi servim cu o pulpiță. În general caută pulpiță de Paşte că e mai cărnoasă”.

În magazinele mari un kilogram de carne de miel costă între 50 şi 60 de lei kilogramul, cu 35% mai mult față de anul trecut. Cei care vor cotlet vor da peste 62 de lei pe kilogram.

Camelia Popescu, director hypermarket: ''Cea mai mare vânzare pe carnea de miel e în ziua de joi din istoricul nostru joia dinaintea Paştelui când vindem cam 20% din cantitatea totală pe care o vindem în sezon, anul acesta demarează mai încet vânzările unul din motive fiind creştere prețurilor''.

Și în băcănii se fac extrem de multe calcule.

Băcănie administrator Mircea Draja: ''Ne-am reorientat este pentru că nu am avut o predictibilitate a preţurilor pentru o perioadă următoare, fluctuează zilnic. Uneori de la producători alteori s-a văzut o speculaţie pe piaţă şi atunci preţurile variază şi creşterea impactează până la urmă consumatorul final, iar în acest context ne-am reorientat să le oferim clienţilor noştri mai mult produse preparate”.

În continuare țara noastră este printre cele mai mari producătoare de ovine. An de an în România se cresc milioane de capete de oi, mioare și berbecuț. În 2019, dar și în 2020 am avut peste 8 milioane de oi și mioare. La această cifră se adaugă alte peste 10 milioane de berbecuți. Și la capitolul export suntem fruntași. În 2019 am exportat carne de ovine în valoare de peste 40 de milioane de euro, însă cifra a scăzut în 2021 spre puțin peste 15 milioane de euro din cauza pandemiei.

Deşi exportăm cantități impresionante am şi cumpărat carne de miel de peste 5,5 milioane de euro doar anul trecut.