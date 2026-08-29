De la exerciții aeriene și tactice până la formații de zbor, publicul a avut parte de momente spectaculoase. Echipele din Turcia și Italia au fost la înălțime, dar nici piloții români nu s-au lăsat mai prejos!

Cu ochii spre cer, spectatorii au urmărit cu sufletul la gură demonstrațiile aviatice.

Spectacolul aviatic i-a ținut pe spectatori cu ochii spre cer

Femeie: „Foarte, foarte interesant! E prima dată când vin la acest show, copiii vin mereu și anul ăsta am vrut să văd cu ochii mei.”

Reporter: „Te-au speriat sau te-au impresionat?”

Copil: „Amândouă...”

Reporter: „Te antrenezi, ești echipată...”

Copil: „Da, sunt. Vreau să fiu un pilot de armată.”

La 74 de ani, veteranul acrobației aeriene la BIAS, lituanianul Jurgis Kairys, a cucerit și de această dată cerul cu întoarceri pe față și pe spate și celebra „Cobra”, una dintre figurile acrobatice care l-au făcut cunoscut în întreaga lume.

Trupele speciale au coborât în rapel dintr-un Black Hawk

Un exercițiu tactic cu multă adrenalină, pregătit de Inspectoratul General de Aviație. Luptătorii trupelor speciale, alături de un ciobănesc belgian, au coborât în rapel dintr-un elicopter Black Hawk.

Căpitan Eugen Fricosu, purtător de cuvânt IGAV: „Capturarea a două persoane asupra cărora există indicii că au săvârșit infracțiuni și nu se supun semnalelor polițiștilor.”

A urmat întâlnirea dintre două lumi ale aviației, cea sportivă și cea comercială. Șoimii României au zburat în formație alături de un Boeing 737 al TAROM.

Andreea Bănesaru, pilot acrobat: „Mi-am dorit foarte mult această formație, pentru că nu am mai zburat în formație lângă un avion atât de mare și a fost chiar impresionant.”

Turkish Stars, revenire spectaculoasă la BIAS după opt ani

Corespondent Știrile PRO TV: „Așteptați sunt și piloții Turkish Stars, formația Forțelor Aeriene Turce. Îi vedem acum în pregătiri, înainte de evoluția lor cu aeronavele NF-5. Formația revine la BIAS după opt ani de la ultima participare la eveniment și este considerată una dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume.”

Și piloții Forțelor Aeriene Italiene, printre favoriții acestei ediții, și-au arătat aprecierea printr-o inimioară desenată pe cer. Spectacolul a continuat cu acrobațiile unui pilot spaniol, la manșa unui F-18.

Bărbat: „În niciun an nu am stat de dimineață până seara... anul ăsta ne-am propus să rămânem până seara.”

Accesul la acest eveniment a fost gratuit.

Corespondent Știrile PRO TV: „A fost înregistrat un record de spectatori la BIAS. Peste 200 de mii de persoane au venit ieri și astăzi, la cea de-a 16-a ediție, potrivit organizatorilor. Și la această oră sunt în continuare foarte mulți spectatori aici, cu ochii ațintiți spre cer. Porțile s-au deschis astăzi la ora 8 pentru public, iar de la 10 dimineața și până acum, programul a fost unul continuu, cu demonstrații și evoluții ale piloților veniți din mai multe țări. În continuare sunt programate evoluțiile piloților din Polonia, dar și momentele pregătite de Forțele Aeriene Române cu aeronavele F-16 și Spartan. Evenimentul se va încheia cu un spectacol de drone, un foc de artificii și un concert.”