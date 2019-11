Primul muzeu din lume dedicat vaginului se deschide la Londra. Ce spun fondatorii

Primul muzeu dedicat vaginului din lume se deschide sâmbătă la Londra, în Camden Market.

Muzeul este dedicat anatomiei genetice și a fost deschis după o acțiune de strângere de fonduri care a acoperit primele cheltuieli în valoare de 50.000 de lire sterline.

Fondatoarea muzeului, Florence Schechter, spune că ispirația pentru realizarea proiectului i-a venit după ce a descoperit că există un muzeu al penisului în Islanda, potrivit The Guardian.

Muzeul are un rol didactic, iar pentru Florence Schechter scopul este acela de a îmbunătăți sănătatea publică. ”Unii oameni sunt prea ruşinaţi să meargă la medic atunci când au simptome şi chiar mor, deoarece boli precum cancerul de col uterin nu sunt depistate la timp”, a declarat ea.

Prima expoziție, care se va desfășura până la sfârșitul lunii februarie, se numește Muff Busters: „Vagina Myths and How to Fight Them” (Miturile vaginului și Cum să luptăm cu ele).

Expoziția pune accent pe concepțiile greșite din anatomia ginecologică, inclusiv curățenia, aspectul, perioadele, sexul și contracepția.

„Fiind vorba despre primul muzeu fizic dedicat vaginului, nu ştiam la ce să ne aşteptăm din partea publicului şi am fost încântați să vedem că s-au strâns așa repede 50.000 de lire sterline”, a povestit Zoe Williams, director de dezvoltare şi marketing pentru muzeu, potrivit CNN.