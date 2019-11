Creatorul de modă captiv în propria casă, după ce i-a fost sudată intrarea. „Am fost hăituiți”

Episod neplăcut pentru creatorul de modă Florin Dobre, care s-a trezit prizonier în casă, împreună cu soţia şi copilul lor. Nişte muncitori au sudat un grilaj la intrarea în apartamentul închiriat de aceştia, fără nici o înştiinţare.

Florin Dobre pare a fi victimă colaterală într-un război purtat de Muzeul Naţional de Artă Contemporană şi o firmă privată, care deţine clădirea, într-o curte comună. Reprezentanţii muzeului se apăra şi susţin că nu ştiau de existenţa locatarilor.

Băiatul de doar doi ani al creatorului de modă Florin Dobre s-a urcat pe grilaj fără să înțeleagă ce se întâmplă.

Mihai Făgădaru, prieten: "Am vrut să urc crezând că doar sus are o problemă, dar nu, este sechestrat şi toată clădirea e închisă, uitaţi. Nu a fost anunţat în scris, am sunat şi avocata să dea în judecată."

Clădirea, proprietate privată, se află în curtea unei anexe a Muzeului Naţional de Artă Contemporană. La etajul doi şi-a deschis atelier Florin Dobre. Nu locuieşte acolo în permanenţă, ci doar când are treabă în Capitală, în jur de 3-4 luni pe an.

Accesul în clădire se face prin fața clădirii dar şi pe o poartă aflată la câţiva metri distanţă. Numai că de mai bine de o lună, oamenii nu au mai avut voie să intre nici prin aceste locuri. Aşa că singura cale de a ajunge în locuinţă este intrarea unui magazin care duce spre scară. Până în această dimineaţă când şi acolo a fost montat un grilaj.

După mai bine de cinci ore grilajele au fost îndepărtate de pompieri.

Florin Dobre: „De un an de zile am fost agresaţi, hăituiţi. Ne-au închis poarta, şi nu aveam pe unde să intrăm. Au spus "intraţi prin curtea din faţă a muzeului" şi trebuia să sunăm paznicul "vă rugăm frumos ne lăsaţi să intrăm.”

Pe de altă parte, reprezentanţii MNAC transmit că Florin Dobre le-a declarat că aici se află doar un punct de lucru cu activitate de zi. Iar "blocarea căilor de acces s-a decis în urma unui conflict cu proprietarul clădirii vecine", în care Florin Dobre are spaţiul, "fără a negocia cu MNAC dreptul de trecere pe terenul administrat de muzeu."

În plus, administratorul firmei de la etajul 2 a demolat neautorizat o construcție anexă din curtea interioară a imobilului deținut de MNACR și a ocupat în mod abuziv un spațiu din incinta imobilului aflat în administrarea MNAC, acțiune pentru care, de asemenea, a fost formulată plângere penală.

Creatorul de modă susţine că va face o plângere la poliţie.