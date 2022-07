Opt elevi dispăruți după o alunecare de teren, în Columbia. Școala lor s-a scufundat, pur și simplu

„O alunecare de teren a surprins şcoala rurală Porvenir. Informaţiile iniţiale indicau opt copii prinşi" în alunecare, a scris pe Twitter Daniel Quintero, primarul din Medellin, capitala departamentului Antioquia în care a avut loc alunecarea de teren, transmite AFP, agenție preluată de Agerpres.

Imagini care circulă pe reţelele de socializare arată zeci de localnici încercând să cureţe o movilă acoperită cu copaci smulşi şi moloz.

În declaraţii pentru presa locală, Eliana Rincones, singura profesoară a şcolii, a afirmat că în şcoală se aflau 22 de copii la momentul tragediei.

„Eram cu toţii în pauză când deodată am auzit ceva foarte puternic, ne-am întors cu toţii (să privim), în câteva secunde alergam cu toţii (...) nici măcar nu ştiam unde alergam, doar alergam", a explicat ea.

Alunecarea de teren a avut loc după ploile intense care afectează o mare parte din Columbia din cauza fenomenului meteorologic La Nina. Potrivit prognozelor, precipitaţiile abundente ar urma să continue până în septembrie.

