Bărbații caută buchetele perfecte pentru 8 Martie, de la lalele și frezii și trandafiri, până la buchete elaborate. Iar florile se potrivesc de minune cu surprize dulci.

Corespondent știrile Pro TV: „Într-adevăr, astăzi, orice bărbat, fie el adolescent, adult sau vârstnic, este dator să vină cu un gest de apreciere pentru partenera sau pentru mama lui. Și mi-a plăcut că de dimineață, oriunde am ajuns, am văzut bărbați în căutare de surprize. La benzinărie, la raionul cu ciocolată fină, la farmacie, în zona de cosmetice, ba chiar și la biserică, am găsit un domn care cumpărase pentru soție o icoană pictată manual. Într-adevăr, preferințele femeilor sunt foarte diverse și am văzut că în mall-uri, la parfumerii, la magazinele de cosmetice, clientela este aproape exclusiv masculină astăzi, dar când vine vorba de gusturi, există un teren comun și o să vă arăt aici niște lucruri care țin cont și de partea de surpriză și de flori.

Sunt niște prăjituri care sunt decorate manual, absolut senzaționale la gust. Dar priviți puțin cum arată. Sunt aici ghiocei, sunt toporași, zambile, narcise și lalele, ba chiar și fursecuri care au buburuze și trifoi, ca să aducă foarte mult noroc. Și dincolo de acestea mai am o recomandare pentru domni: n-o să greșiți dacă le faceți cadou un portofel. În cazul meu, e un portofel umplut cu cremă de prune și are și o gărgăriță.”